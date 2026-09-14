ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकैसे होती है घास की खेती? इससे भी लाखों कमा सकते हैं किसान

कैसे होती है घास की खेती? इससे भी लाखों कमा सकते हैं किसान

नेपियर घास को हरे चारे के रूप में उगाकर किसान पशुपालकों को बेच सकते हैं. नेपियर घास की सही देखभाल करके और लगातार कटाई से इससे अच्छी अतिरिक्त कमाई की जा सकती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 14 Sep 2026 08:33 AM (IST)
Preferred Sources

खेती में अब किसान सिर्फ गेहूं, धान और सब्जियों पर ही निर्भर नहीं हैं, अब पशुपालन और डेरी जैसे विकल्प भी बढ़ गए है. इसलिए पशुओं के चारे की बढ़ती जरूरत को देखते हुए चारा फसलों की खेती भी कर रहे हैं. इस खेती में बाजरा-नेपियर हाइब्रिड घास एक ऐसा विकल्प है, जिसे एक बार लगाने के बाद कई बार काटकर हरा चारा बनाया जा सकता है. इसकी मांग डेयरी किसानों और पशुपालकों के बीच ज्यादा रहती है. ICAR के मुताबिक कुछ इलाकों में किसानों ने नेपियर घास का व्यावसायिक चारा फार्म बनाकर अच्छी कमाई भी की है.

नेपियर घास की खेती कैसे होती है?

नेपियर घास आमतौर पर बीज से नहीं बल्कि इसकी कटिंग या जड़ वाली पौध से लगाई जाती है. खेत की अच्छी तैयारी करके सही दूरी पर इसकी रोपाई की जाती है. पौधे लगाने के बाद खेत में जरूरत के हिसाब से पानी और खाद देना जरूरी होता है. ICAR की जानकारी के मुताबिक पहली कटाई आमतौर पर करीब 60 से 70 दिन बाद की जा सकती है. इसके बाद अच्छी बढ़वार होने पर लगभग 30 से 35 दिन के अंतर पर अगली घास की कटाई की जाती है.

एक बार लगाकर कई बार काट सकते हैं घास

नेपियर घास की सबसे खास बात यह है कि किसान इसे एक बार खेत में लगाने के बाद सही देखभाल के साथ कई बार काट सकते हैं. पहली कटाई करीब 60-70 दिन बाद की जा सकती है. इसके बाद घास दोबारा बढ़ती है और करीब 30-35 दिन के अंतर पर इसकी अगली कटाई की जा सकती है. इससे किसान को बार-बार नई फसल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और पूरे साल हरे चारे की उपलब्धता बनी रह सकती है. अच्छी सिंचाई, खाद और खेत की देखभाल से इसकी बढ़वार भी अच्छी होती है. यही वजह है कि पशुपालन से जुड़े किसान इसे अपने खेत में लगाना पसंद करते हैं.

घास बेचकर भी कर सकते हैं अच्छी कमाई

नेपियर घास को किसान अपने पशुओं के लिए इस्तेमाल करने के साथ-साथ बेच भी सकते हैं. आसपास के डेयरी फार्म, पशुपालक और दूसरे किसान हरे चारे की जरूरत के लिए इसे खरीद सकते हैं. अगर गांव या आसपास के इलाके में पशुपालन ज्यादा है तो किसान के लिए बाजार ढूंढना आसान हो सकता है. इस तरह एक ही खेत से मिलने वाली घास किसान के लिए पशुओं के चारे के साथ कमाई का जरिया भी बन सकती है.

कितनी कमाई होगी, यह इन चीजों पर निर्भर

नेपियर घास से लाखों रुपये कमाने की बात सुनकर यह समझना जरूरी है कि हर किसान की कमाई एक जैसी नहीं होगी. आमदनी खेत के आकार, घास की पैदावार, पानी की सुविधा, मजदूरी और आसपास मिलने वाली कीमत पर निर्भर करती है. अगर किसान के पास ज्यादा जमीन है और वह लगातार अच्छी पैदावार ले रहा है, साथ ही उसे आसपास अच्छा बाजार मिल जाता है तो कमाई काफी बढ़ सकती है. इसलिए इसे अच्छी कमाई का विकल्प माना जा सकता है, लेकिन तय कमाई नहीं.

पशुपालन करने वाले किसानों के लिए भी फायदेमंद

अगर किसान के पास गाय, भैंस या दूसरे पशु हैं तो नेपियर घास की खेती उसके लिए और भी उपयोगी हो सकती है. इससे खेत पर ही हरा चारा तैयार हो जाता है और बाहर से चारा खरीदने का खर्च कम किया जा सकता है. जरूरत से ज्यादा घास होने पर किसान इसे आसपास के पशुपालकों को बेच सकता है. इस तरह एक तरफ पशुओं के लिए चारा मिलता है और दूसरी तरफ अतिरिक्त घास से कमाई भी हो सकती है.

ये भी पढ़ें: उड़द की खेती के लिए मिलेगी सरकारी मदद, जानें कैसे मिलेगा फायदा?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 08:33 AM (IST)
Tags :
Agriculture News Napier Grass Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
उड़द की खेती के लिए मिलेगी सरकारी मदद, जानें कैसे मिलेगा फायदा?
उड़द की खेती के लिए मिलेगी सरकारी मदद, जानें कैसे मिलेगा फायदा?
एग्रीकल्चर
बकरी पालन में कौनसी नस्ल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा? जान लें
बकरी पालन में कौनसी नस्ल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा? जान लें
एग्रीकल्चर
ऑयल पाम की खेती से मालामाल होंगे किसान, जान लें इसका सही तरीका
ऑयल पाम की खेती से मालामाल होंगे किसान, जान लें इसका सही तरीका
एग्रीकल्चर
गमले में कैसे उगा सकते हैं सेब, ज्यादातर लोग नहीं जानते तरीका
गमले में कैसे उगा सकते हैं सेब, ज्यादातर लोग नहीं जानते तरीका
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Oil Crisis: तेल के रास्तों पर 'ताला'...आगे क्या होने वाला ?। Janhit With Romana Isar Khan
Romana Isar Khan | BRICS Summit 2026 News : ब्रिक्स में मिले दिल क्या हुआ हासिल?! | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Results Live: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजे आज, काउंटिंग की शुरुआत
Live: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजे आज, काउंटिंग की शुरुआत
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
क्रिकेट
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में
'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में
विश्व
बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन! रूसी ड्रोन हमले में कैसे बची जान?
बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन! रूसी ड्रोन हमले में कैसे बची जान?
ट्रेंडिंग
'छम्मक छल्लो' पर लड़की के कातिलाना डांस ने इंटरनेट पर मचाया गदर
'छम्मक छल्लो' पर लड़की के कातिलाना डांस ने इंटरनेट पर मचाया गदर
टेक्नोलॉजी
घंटों चलेगी Windows Laptop की बैटरी! बस बदल दें ये एक Settings
घंटों चलेगी Windows Laptop की बैटरी! बस बदल दें ये एक Settings
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget