अमोनिया की कमी से महंगी हो सकती हैं ये सब्जियां, किसानों को भी होगा तगड़ा नुकसान

Ammonia Shortage: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर भारत की रसोई तक पहुंच रहा है. कच्चे तेल और गैल के बाद अब इसका प्रभाव कृषि क्षेत्र पर भी साफ दिख रहा है. खासकर कोल्ड स्टोरेज में इस्तेमाल होने वाली अमोनिया गैस के दाम बढ़ने से सब्जियों के भंडारण की लागत बढ़ गई है. इसका सीधा असर आलू समेत कई सब्जियों की कीमतों और किसानों की आमदनी पर पड़ने की आशंका है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं, अमोनिया की कमी से कौन सी कमी से महंगी हो सकती है और किसानों को कितना तगड़ा नुकसान हो सकता है?

कोल्ड स्टोरेज पर बढ़ा खर्च

कोल्ड स्टोरेज में तापमान बनाए रखने के लिए अमोनिया गैस बेहद जरूरी होती है. इसी के जरिए आलू और अन्य सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है. लेकिन हाल के दिनों में अमोनिया की कीमतों में तेज उछाल आया है. जानकारी के अनुसार अमोनिया गैस की कीमत करीब 75 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 110 रुपये प्रति तक पहुंच गई है. इस बढ़ोतरी ने कोल्ड स्टोरेज संचालकों की लागत को काफी बढ़ा दिया है. जब स्टोरेज महंगा होता है तो उसका असर सीधे किसानों और बाजार कीमतों पर पड़ता है.