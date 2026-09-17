गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरएक दिन में कितना दूध देती है अफ्रीकी केप भैंस, भारत में कहां मिलेगी?

एक दिन में कितना दूध देती है अफ्रीकी केप भैंस, भारत में कहां मिलेगी?

अफ्रीकी केप भैंस अपने मजबूत शरीर और बड़े सींगों के लिए जानी जाती है. जानिए यह भारत की पालतू भैंसों से कितनी अलग है और इसे दूध के लिए क्यों नहीं पाला जाता.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 17 Sep 2026 07:44 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में भैंस पालन किसानों के लिए कमाई का एक पुराना और महत्वपूर्ण जरिया है. देश के कई हिस्सों में भैंसों को दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है और मुर्रा जैसी नस्लें अपने दूध के लिए काफी प्रसिद्ध हैं. लेकिन जब अफ्रीकी केप भैंस की बात आती है तो मामला थोड़ा अलग है. नाम में भैंस होने के बावजूद यह भारत में पाली जाने वाली घरेलू भैंस जैसी नहीं है. यह अफ्रीका में पाई जाने वाली जंगली भैंस है, जो अपने मजबूत शरीर, बड़े सींग और जंगली स्वभाव के लिए जानी जाती है. इसी वजह से इसके दूध और पालन को लेकर कई लोगों के मन में सवाल रहता है.

अफ्रीकी केप भैंस कैसी होती है?

अफ्रीकी केप भैंस को अफ्रीकी भैंस भी कहा जाता है. इसका वैज्ञानिक नाम Syncerus caffer है. यह अफ्रीका के कई हिस्सों में पाई जाती है और जंगलों, घास के मैदानों तथा पानी के आसपास के इलाकों में रह सकती है. इसका शरीर काफी मजबूत होता है और इसके सींग इसकी सबसे खास पहचान हैं. यह पालतू पशु नहीं है, इसलिए इसे भारत में डेयरी फार्म पर पाली जाने वाली सामान्य भैंस के बराबर समझना सही नहीं होगा.

 एक दिन में कितना दूध देती है?

केप भैंस को दूध उत्पादन के लिए पाली जाने वाली घरेलू भैंस की तरह नहीं देखा जाता. इसलिए इसके लिए रोजाना दूध देने का कोई सामान्य डेयरी आंकड़ा बताना सही नहीं होगा. जंगली भैंस के बच्चे अपनी मां के दूध पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इंसानों के लिए नियमित दूध उत्पादन इसका उद्देश्य नहीं होता. यही कारण है कि इसे मुर्रा या दूसरी डेयरी नस्लों की तरह दूध देने वाली भैंस मानकर तुलना करना सही नहीं माना जाता है.

यह भी पढ़ें : पौधे में चायपत्ती डालनी चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं कृषि एक्सपर्ट?

भारत की भैंसों से है काफी अंतर

भारत में पाली जाने वाली घरेलू भैंस और अफ्रीकी केप भैंस अलग हैं. भारत की घरेलू भैंसों को लंबे समय से दूध और कृषि से जुड़े कामों के लिए पाला जाता रहा है. वहीं केप भैंस जंगली प्रजाति है और उसका व्यवहार भी उसी हिसाब से होता है. उसे पाला नहीं जा सकता  भारत में मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी, मेहसाना और सुरती जैसी घरेलू भैंसों की नस्लें पशुपालन में इस्तेमाल होती हैं.

 भारत में कहां मिलेगी?

अफ्रीकी केप भैंस मूल रूप से भारत के जंगलों में नहीं पाई जाती है, क्योंकि यह पूरी तरह से एक अफ्रीकी जंगली जीव् है. अफ्रीकी केप भैंस भारत के सामान्य पशु बाजार या डेयरी फार्म में नहीं मिलती., इसलिए इसे रखने या विदेश से लाने का मामला सामान्य पशुपालन से अलग है. वन्यजीवों और विदेशी प्रजातियों से जुड़े नियम ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं.  लेकिन भारत कुछ चुनिंदा चिड़ियाघरों  में यह भैस देखने को मिल सकती है.

इसे डेयरी भैंस समझना सही नहीं

अफ्रीकी केप भैंस की ताकत और बड़ा शरीर देखकर कई लोगों को लग सकता है कि यह बहुत ज्यादा दूध देने वाली भैंस होगी. लेकिन ऐसा मानना सही नहीं है. इसका मुख्य परिचय एक जंगली अफ्रीकी जानवर के रूप में है, न कि डेयरी पशु के रूप में. अगर किसी किसान का उद्देश्य दूध उत्पादन है तो उसे अपने इलाके के हिसाब से मान्यता प्राप्त घरेलू डेयरी नस्लों पर ध्यान देना चाहिए.

यह भी पढ़ें : बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 07:44 AM (IST)
Tags :
Agriculture News African Cape Buffalo
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
घर पर आसानी से उगा सकते हैं ये हरी सब्जियां, एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
घर पर आसानी से उगा सकते हैं ये हरी सब्जियां, एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
एग्रीकल्चर
मधुमक्खी पालन में एआई से लें सलाह, दोगुनी हो जाएगी इनकम
मधुमक्खी पालन में एआई से लें सलाह, दोगुनी हो जाएगी इनकम
एग्रीकल्चर
अपने फार्महाउस में कैसे उगाएं अमेरिकन प्याज, कितनी होगी कमाई?
अपने फार्महाउस में कैसे उगाएं अमेरिकन प्याज, कितनी होगी कमाई?
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में कितना मुनाफा दे जाएगी चीकू की खेती, देखें कैलकुलेशन
एक एकड़ में कितना मुनाफा दे जाएगी चीकू की खेती, देखें कैलकुलेशन
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने यूं दी बधाई, शेयर किया खास वीडियो
PM मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने यूं दी बधाई, शेयर किया खास वीडियो
क्रिकेट
IPL 2027 में नहीं होगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? ऑक्शन से पहले आया अपडेट
IPL 2027 में नहीं होगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? ऑक्शन से पहले आया अपडेट
टेलीविजन
बिग बॉस 20: 'भूखे मरो...' घर वालों पर भड़कीं आम्रपाली दुबे, कैप्टेंसी टास्क को लेकर भी जमकर ड्रामेबाजी
बिग बॉस 20: 'भूखे मरो...' घर वालों पर भड़कीं आम्रपाली, कैप्टेंसी टास्क को लेकर भी ड्रामेबाजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
76 साल के हुए PM मोदी, काशी कैसे मना रही जन्मदिन? जानें BJP का प्लान
76 साल के हुए PM मोदी, काशी कैसे मना रही जन्मदिन? जानें BJP का प्लान
बिहार
बिहार में 'आशीर्वाद का दीया' पर भड़के पप्पू यादव, बाढ़ का उठाया मुद्दा
बिहार में 'आशीर्वाद का दीया' पर भड़के पप्पू यादव, बाढ़ का उठाया मुद्दा
ट्रेंडिंग
गुरुग्राम में English बोलना पड़ा भारी? पड़ोसी ने छीना फोन, मारने दौड़ा
गुरुग्राम में English बोलना पड़ा भारी? पड़ोसी ने छीना फोन, मारने दौड़ा
एग्रीकल्चर
घर पर आसानी से उगा सकते हैं ये हरी सब्जियां, एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
घर पर आसानी से उगा सकते हैं ये हरी सब्जियां, एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget