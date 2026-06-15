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भारत में 2300 करोड़ की लागत से बनेगी 8.7 KM लंबी सुरंग, नदी जोड़ने का मेगा प्रोजेक्ट शुरू
River construction news: भारत सरकार 2300 करोड़ रुपये की लागत से 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने जा रही है, जो दो नदियों को जोड़कर पानी और बिजली उत्पादन में मदद करेगी.
- यह हिमाचल में बनेगी, पाकिस्तान को जल संकट हो सकता है।
River construction news: भारत सरकार एक ऐसी सुरंग बनाने जा रही है जो दो नदियों को जोड़ेगी. उस सुरंग की लंबाई 8.7 किलोमीटर होगी. अगर इसके खर्चें की बात करें तो इसको बनाने में 2300 करोड़ का खर्चा आएगा. इस सुरंग की योजना की मदद से बिजली भी बनेगी. लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए यह संकट का विषय है. सरकार इस निर्माण के काम को 1 अगस्त शुरू करने के लिए योजना बना रही है. साथ ही बहुत सी ऐसी खास सुरंग हैं जिनकी अपनी अलग-अलग जरूरत है.
कितना खर्च आएगा
कैसे बनाया जाएगा प्रोजेक्ट?
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