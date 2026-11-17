दाल से लेकर चावल तक बनाने के लिए अक्सर लोग कुकर का इस्तेमाल करते हैं. कुकर में खाना जल्दी बनता है और दाल, चावल और राजमा जैसी चीजें आसानी से पक जाती है. ऐसे में सोचिए आपने एक जानी-मानी कंपनी का कुकर खरीदा हो, लेकिन उसमें खाना चार सीटी के बाद भी कच्चा रह जाए तो जाहिर सी बात है कि आप परेशान हो जाएंगे. ऐसा ही एक मामला आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से सामने आया है, यहां एक महिला ने नया प्रेस्टीज प्रेशर कुकर खरीदा, लेकिन इसमें दाल और चावल ठीक से नहीं पके और ये मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया.

कितना मिला महिला को मुआवजा?

सबसे पहले जानते हैं कि आखिर महिला को मुआवजे के तौर पर कितने रुपये मिले. आयोग ने महिला को कुकर खरीदने के बाद हुई परेशानी और उसकी शिकायत पर कंपनी और डीलर की तरफ से कोई समाधान नहीं होने के बाद आयोग ने माना की इससे महिला को मानसिक तनाव झेलना पड़ा है जिसके बाद कंपनी, डीलर और स्टोर को महिला को 16,755 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया.

महिला को कुकर की पूरी कीमत वापस मिलेगी, जो कि 1755 है.

इसके अलावा कानूनी कार्रवाई और मानसिक परेशानी के लिए 15000 रुपये मिलेंगे. यानी कंपनी, डीलर और स्टोर को महिला को 16,755 रुपये मुआवजा देना होगा.

साथ ही 21000 रुपये खैतान और प्रेस्टीज डिस्ट्रीब्यूर्ट को आंध्र प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को देने होंगे. इस तरह कुल 37,755 का भुगतान करना होगा.

4 लीटर का नया कुकर खरीदा

बता दें कि विशाखापत्तनम की एक महिला ने एक दुकान से 4 लीटर का प्रेस्टीज पॉपुलर जूनियर डीप प्रेशर कुकर खरीदा. लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस कुकर में जब महिला ने चावल बनाए तो तीन-चार सीटी के बाद भी चावल कच्चे रहे.

कितने रुपये का था कुकर

महिला ने जो 4 लीटर का प्रेस्टीज पॉपुलर जूनियर डीप प्रेशर कुकर खरीदा था, उसकी कीमत 1755 रुपये थी. महिला ने जिस दिन कुकर खरीदा उसी दिन महिला ने उसमें चावल बनाने की कोशिश की, लेकिन चावल 3-4 सीटी के बाद भी नहीं पके.

आगे महिला ने क्या किया?

महिला ने अगले दिन उस कुकर में दाल बनाई, लेकिन चावल की तरह ही दाल भी सही से नहीं पकी. इसके बाद महिला दुकानदार के पास गई और शिकायत की. महिला के मुताबिक, दुकानदार ने उसे सर्विस सेंटर जाने के लिए कहा.

कंपनी ने क्या कहा?

कंपनी का कहना था कि महिला को नया कुकर देने के लिए भी कहा गया था, लेकिन महिला ने इनकार कर दिया. इस मामले में आयोग ने पाया कि सर्विस रिपोर्ट में कुकर की जांच के नतीजे और तकनीकी खराबी से जुड़ी जानकारी साफ नहीं थी. इसके अलावा कुकर के वारंटी कार्ड में भी वारंटी की अवधि नहीं लिखी थी.

दुकानदार ने कुकर रखा

महिला के मुताबिक, दुकानदार ने जांच के लिए कुकर को अपने पास रख लिया और सर्विस रसीद दे दी. लेकिन दुकानदार उसी कुकर को ठीक करके देने की बात कही, बजाय नया कुकर देने के. महिला ने ये भी आरोप लगाया है कि जब वह दुकान में कुकर खरीदने गई थी तो वहां के सेल्सपर्सन ने उसे एक वैसा ही कुकर दिखाया था, जो पहले से ही सीलबंद पैकिंग से बाहर था. महिला को शक था कि दुकानदार ने उसे वहीं पैक करके बेच दिया.

आगे क्या हुआ?

महिला ने कुकर को रिपेयर कराने से मना कर दिया और कुकर को दुकान पर ही छोड़कर आ गई. मामले पर दुकानदार और प्रेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना था कि जब कुकर से जुड़ी शिकायत मिली तो कुकर को ठीक करने के लिए सर्विस सेंटर भेजा गया.

कुकर में नहीं थी खराबी

सर्विस सेंटर पर मौजूद टेक्नीशियन ने जब कुकर की जांच की तो कुकर में प्रेशर सही बन रहा था और उसमें कोई खराबी नहीं थी. इसका वीडियो भी बनाकर महिला को भेजा गया था. लेकिन जब महिला की शिकायत का कोई समाधान नहीं हुआ तो महिला ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की और आयोग ने मामले पर सुनवाई के दौरान महिला को मुआवजा देने का आदेश दिया.

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