कितना पुराना है आपका आधार कार्ड? UIDAI ने बढ़ाई मुफ्त अपडेट की तारीख, जानें डेडलाइन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 'बाल आधार' अनिवार्य।

Aadhaar Card Free Update: आज के समय में आधार कार्ड एक काफी जरूरी दस्तावेज है. बिना इसके आपको कई दिक्कतें आ सकती है तो इसलिए इसका होना जरूरी है, लेकिन अगर वहीं आपने पिछले 10 सालों में अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है. UIDAI ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट (POI/POA) की फ्री सुविधा को 14 जून 2026 तक बढ़ा दिया है.

14 जून तक फ्री है अपडेट

अब आप MyAadhaar Portal पर जाकर आधार अपडेट बिल्कुल फ्री कर सकते हैं. वहीं अगर आप आधार सेंटर पर जाकर अपडेट कराते हैं तो इसके लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा. अगर आप 14 जून के बाद ऑनलाइन अपडेट करते हैं तो इस पर भी चार्ज लग सकता है, इसलिए बिना देरी करें अपडेट करना जरूरी है.

क्यों जरूरी है आधार अपडेट?

यह इसलिए जरूरी है क्योंकि 10 साल में आपका पता या अन्य जानकारी बदल सकती है. आधार में सही जानकारी होने से..

सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ बिना रुकावट मिलता है.

बैंक KYC में कोई परेशानी नहीं होगी.

और वहीं सिम कार्ड अन्य वेरिफिकेशन आसान हो जाता है.

कैसे करें फ्री अपडेट?

इसके लिए आप myAadhaar पोर्टल पर जाएं और आधार नंबर व OTP से लॉगिन करें.

Document Update ऑप्शन चुनें.

POI/POA दस्तावेज (2MB से कम, JPEG/PNG/PDF) अपलोड करें.

फॉर्म सबमिट करें और SRN नंबर नोट कर लें.

बच्चों के लिए ‘बाल आधार’ बनाना जरूरी

वहीं अगर आपके घर में 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो जाने जरूरी बातें

5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल आधार बनवाना भी जरूरी है. इसके लिए ज्यादा कागजात नहीं लगते.

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप

माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड

पते का प्रमाण

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