गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआपके बाद किसे मिलेगा PF का पैसा? EPFO ने बताए ई-नॉमिनेशन के नियम

आपके बाद किसे मिलेगा PF का पैसा? EPFO ने बताए ई-नॉमिनेशन के नियम

अगर आप नौकरी करते हैं और आपका PF खाता है, तो ई-नॉमिनेशन की यह जानकारी आपके काम की है. शादी या बच्चे होने के बाद नॉमिनी अपडेट करना जरूरी है, ताकि PF, पेंशन और बीमा के दावे में परेशानी न हो.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 24 Sep 2026 04:59 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप नौकरी करते हैं और आपका EPF अकाउंट है, तो ई-नॉमिनेशन की जानकारी अपडेट रखना बेहद जरूरी है. क्योंकि कर्मचारी की मौत होने पर PF की रकम, पेंशन और बीमा से जुड़े दावों में नॉमिनेशन की अहम भूमिका होती है. EPFO के नियमों के मुताबिक, परिवार की स्थिति बदलने पर इसे जरूर अपडेट कर लेना चाहिए. 

दरअसल, कई कर्मचारी नौकरी शुरू करते समय नॉमिनी की जानकारी भर देते हैं, लेकिन शादी या बच्चे होने के बाद इसे अपडेट नहीं करते हैं. ऐसे में बाद में PF से जुड़े दावे में दिक्कत आ सकती है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि नॉमिनी किसे बनाया जा सकता है और ई-नॉमिनेशन कैसे किया जाता है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
मौत के बाद बीमा के पैसे से लोन नहीं वसूल सकते बैंक- इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
मौत के बाद बीमा के पैसे से लोन नहीं वसूल सकते बैंक- इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
यूटिलिटी
प्लॉट के लिए 20 साल तक भटकाया, अब बिल्डर देगा 38 लाख
प्लॉट के लिए 20 साल तक भटकाया, अब बिल्डर देगा 38 लाख
यूटिलिटी
WhatsApp पर शादी का कार्ड खुलते ही 6.4 लाख की चपत, हैरान कर देगा मामला
WhatsApp पर शादी का कार्ड खुलते ही 6.4 लाख की चपत, हैरान कर देगा मामला
यूटिलिटी
दिवाली-छठ पर कन्फर्म टिकट की टेंशन खत्म, 1 अक्टूबर से चलेंगी 9 स्पेशल ट्रेनें
दिवाली-छठ पर कन्फर्म टिकट की टेंशन खत्म, 1 अक्टूबर से चलेंगी 9 स्पेशल ट्रेनें

किसे बना सकते हैं PF का नॉमिनी?

अगर आपका परिवार है, तो आमतौर पर परिवार के पात्र सदस्यों को नॉमिनी बनाया जाता है. वहीं, अगर आप शादीशुदा है तो अपने पति या पत्नी और बच्चों की जानकारी परिवार के सदस्य के तौर पर दर्ज करनी होगी. लेकिन अगर आपका कोई परिवार नहीं है, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं. बाद में शादी या परिवार बनने पर पुराना नॉमिनेशन मान्य नहीं रहता, इसलिए नया नॉमिनेशन करना जरूरी होता है. यही वजह है कि अविवाहित सदस्यों को भी शादी के बाद अपनी नॉमिनी डिटेल जरूर अपडेट करनी चाहिए.

EPS और EDLI में भी नॉमिनी की भूमिका

PF का नॉमिनेशन सिर्फ EPF खाते की जमा रकम तक सीमित नहीं है. EPFO के तहत EPF के साथ कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) भी आती हैं.

EPS के लिए कर्मचारी को अपने पति या पत्नी और बच्चों की जानकारी देनी होती है. वहीं EPF के तहत किया गया नॉमिनेशन EDLI से भी जुड़ा होता है. इसलिए परिवार की जानकारी सही और अपडेट रखना जरूरी है.

EPFO में ई-नॉमिनेशन कैसे करें?

  • सबसे पहले UAN और पासवर्ड की मदद से EPFO सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करें.
  • अब Manage ऑप्शन में जाकर E-Nomination पर क्लिक करें.
  • स्क्रीन पर दिखाई दे रही अपनी व्यक्तिगत जानकारी जांचें.
  • परिवार से जुड़ी जानकारी अपडेट करें और पात्र सदस्यों को जोड़ें.
  • नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि, संबंध, आधार नंबर और पता जैसी जानकारी दर्ज करें.
  • नाबालिग नॉमिनी होने पर उसके अभिभावक की जानकारी भी भरें.
  • इसके बाद नॉमिनी चुनकर PF की रकम में उसका हिस्सा तय करें.
  • एक से ज्यादा नॉमिनी होने पर कुल हिस्सेदारी 100% होनी चाहिए.
  • परिवार की जानकारी सेव करने के बाद आधार आधारित ई-साइन की प्रक्रिया पूरी करें.
  • आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें.
  • आखिर में Nomination History में जाकर चेक करें कि नॉमिनेशन प्रोसेस पूरी हुई है या नहीं.

सिर्फ जानकारी भरने से पूरा नहीं होगा ई-नॉमिनेशन

ई-नॉमिनेशन में सिर्फ नॉमिनी की जानकारी दर्ज करना ही काफी नहीं है. यानी इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आधार आधारित ई-साइन करना भी जरूरी है. क्योंकि अगर आपने ई-साइन पूरा नहीं किया, तो नॉमिनेशन अधूरा माना जा सकता है. 

दिवाली-छठ पर कन्फर्म टिकट की टेंशन खत्म, 1 अक्टूबर से चलेंगी 9 स्पेशल ट्रेनें

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
EPFO EPF E-nomination
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
मौत के बाद बीमा के पैसे से लोन नहीं वसूल सकते बैंक- इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
मौत के बाद बीमा के पैसे से लोन नहीं वसूल सकते बैंक- इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
यूटिलिटी
प्लॉट के लिए 20 साल तक भटकाया, अब बिल्डर देगा 38 लाख
प्लॉट के लिए 20 साल तक भटकाया, अब बिल्डर देगा 38 लाख
यूटिलिटी
WhatsApp पर शादी का कार्ड खुलते ही 6.4 लाख की चपत, हैरान कर देगा मामला
WhatsApp पर शादी का कार्ड खुलते ही 6.4 लाख की चपत, हैरान कर देगा मामला
यूटिलिटी
दिवाली-छठ पर कन्फर्म टिकट की टेंशन खत्म, 1 अक्टूबर से चलेंगी 9 स्पेशल ट्रेनें
दिवाली-छठ पर कन्फर्म टिकट की टेंशन खत्म, 1 अक्टूबर से चलेंगी 9 स्पेशल ट्रेनें
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:🫨Rudra के जिंदा होने का सबूत जुटाएगी Jagadhatri! घर में पसरा मातम और खराब हुआ माहौल! #sbs
Bollywood News: ‘लव एंड वॉर’ से रणबीर का पहला लुक आउट, किससे हुई तुलना? (24.09.26)
नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी ने दी मक्का-जेद्दा और अन्य इलाकों में खतरे की चेतावनी, क्या होने वाला है?
सऊदी ने दी मक्का-जेद्दा और अन्य इलाकों में खतरे की चेतावनी, क्या होने वाला है?
बिहार
Samastipur Jamui Case Live: 'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
क्रिकेट
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
साउथ सिनेमा
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
विश्व
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
जनरल नॉलेज
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? जानें
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? देखें राज्यवार चार्ट
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget