दिवाली-छठ पर कन्फर्म टिकट की टेंशन खत्म, 1 अक्टूबर से चलेंगी 9 स्पेशल ट्रेनें

अगर आप दिवाली या छठ पूजा पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ट्रेन टिकट को लेकर परेशान हैं, तो रेलवे की ओर से आपके लिए राहत की खबर है. त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ और वेटिंग लिस्ट को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. ये ट्रेनें दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के बीच सफर करने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा.

रेलवे ने अपने आधिकारिक पोस्ट एक्स के एक पोस्ट के जरिए बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और कई ट्रेनों की सेवा नवंबर के आखिर तक जारी रहेगी. यानी त्योहार के समय घर जाने वाले यात्रियों के पास टिकट बुक करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेन का ऑप्शन मौजूद रहेगा. ऐसे में आइए जानते हैं किन रूट पर कौन-सी स्पेशल ट्रेन चलेगी.

दिल्ली-छठ के लिए कौन-कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी?

नई दिल्ली-सुपौल स्पेशल ट्रेन (04072/04071)

नई दिल्ली से यह ट्रेन 1 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 तक रोजाना चलेगी. सुपौल से वापसी की सेवा 3 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रहेगी. यह ट्रेन गाजियाबाद, प्रयागराज, मिर्जापुर, बक्सर, आरा, पटना, हाजीपुर, बरौनी, खगड़िया और सहरसा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी और इसके कुल 118 फेरे होंगे.

नई दिल्ली से ट्रेन रात 9:35 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 6:35 बजे सुपौल पहुंचेगी.

वापसी में सुपौल से सुबह 7:45 बजे चलकर दोपहर 3 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु पूर्व घोषित त्यौहार विशेष रेलगाड़ियों के साथ-साथ रेलवे द्वारा निम्नलिखित त्यौहार विशेष रेलगाड़ियाँ भी नीचे दी गई समय-सारणी के अनुसार संचालित की जायेंगीः- https://t.co/iEF3BC8LqB — Northern Railway (@RailwayNorthern) September 23, 2026

आनंद विहार-भागलपुर स्पेशल ट्रेन (04062/04061 )

आनंद विहार से 10 अक्टूबर से 25 नवंबर तक रोजाना सेवा मिलेगी, जबकि भागलपुर से वापसी 11 अक्टूबर से 26 नवंबर तक रहेगी. यह ट्रेन प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, पटना, मोकामा, किऊल, जमालपुर और सुल्तानगंज जैसे स्टेशनों से होकर जाएगी. इस ट्रेन के 94 फेरे होंगे.

आनंद विहार से दोपहर 12 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 1:30 बजे भागलपुर पहुंचेगी.

वापसी में भागलपुर से शाम 4:30 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 8 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.

नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेस (04052/04051)

नई दिल्ली से यह ट्रेन हर शुक्रवार 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी. हालांकि, हावड़ा से वापसी सेवा हर रविवार 4 अक्टूबर से 29 नवंबर तक रहेगी. यह ट्रेन कुल 18 फेरे लगाएगी.

नई दिल्ली से शाम 6:15 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 11:40 बजे हावड़ा पहुंचेगी.

वापसी में हावड़ा से रात 1 बजे चलकर अगले दिन सुबह 8:20 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

योग नगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर स्पेशल (04314/04313)

ऋषिकेश से यह ट्रेन मंगलवार और गुरुवार को 1 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलेगी. मुजफ्फरपुर से वापसी सेवा बुधवार और शुक्रवार को 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक है. इस ट्रेन के 36 फेरे होंगे.

ऋषिकेश से दोपहर 3:20 बजे चलकर अगले दिन सुबह 11:45 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी.

वापसी में मुजफ्फरपुर से दोपहर 1:15 बजे रवाना होगी.

योग नगरी ऋषिकेश-कोलकाता स्पेशल (04312/04311)

ऋषिकेश से हर शुक्रवार 16 अक्टूबर से 20 नवंबर तक ट्रेन चलेगी और कोलकाता से वापसी हर रविवार 18 अक्टूबर से 22 नवंबर तक रहेगी.

ऋषिकेश से रात 10:20 बजे चलकर तीसरे दिन सुबह 8 बजे कोलकाता पहुंचेगी.

वापसी में कोलकाता से दोपहर 1:55 बजे रवाना होगी.

अमृतसर-कोलकाता स्पेशल एक्सप्रेस (04624/04623)

अमृतसर से हर बुधवार 7 अक्टूबर से 25 नवंबर तक ट्रेन चलेगी और कोलकाता से वापसी सेवा हर शनिवार 10 अक्टूबर से 28 नवंबर तक रहेगी.

अमृतसर से रात 8:10 बजे रवाना होकर तीसरे दिन दोपहर 3 बजे कोलकाता पहुंचेगी.

वापसी में कोलकाता से रात 9:05 बजे ट्रेन चलेगी.

अमृतसर-बरौनी स्पेशल एक्सप्रेस (04668/04667)

अमृतसर से हर रविवार 4 अक्टूबर से 29 नवंबर तक यह सेवा मौजूद रहेगी. हालांकि बरौनी से यह ट्रेन हर मंगलवार 6 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक चलेगी.

अमृतसर से रात 8:10 बजे चलकर तीसरे दिन रात 2:10 बजे बरौनी पहुंचेगी.

वापसी में बरौनी से सुबह 5:05 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 1:50 बजे अमृतसर पहुंचेगी.

सुल्तानपुर-मुंबई स्पेशल ट्रेन (04212/04211)

सुल्तानपुर से हर बुधवार 21 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ट्रेन चलेगी, जबकि मुंबई से वापसी सेवा हर गुरुवार 22 अक्टूबर से 12 नवंबर तक रहेगी.

सुल्तानपुर से सुबह 4 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 2 बजे मुंबई पहुंचेगी.

वापसी में मुंबई से दोपहर 3 बजे चलकर अगले दिन रात 11 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी.

वाराणसी-मुंबई स्पेशल ट्रेन (04226/04225)

वाराणसी से हर गुरुवार 22 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ट्रेन चलेगी, जबकि मुंबई से वापसी सेवा हर शुक्रवार 23 अक्टूबर से 13 नवंबर तक.

वाराणसी से रात 1:35 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2 बजे मुंबई पहुंचेगी.

वापसी में मुंबई से दोपहर 3 बजे चलकर देर रात 2:05 बजे वाराणसी पहुंचेगी.

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