घर में पड़ा है पुराना फोन, ऐसे करें CCTV की तरह उसका इस्तेमाल

घर में पड़ा है पुराना फोन, ऐसे करें CCTV की तरह उसका इस्तेमाल

Old Phone CCTV Camera: आपके घर में पड़ा पुराना फोन आपके घर की सेफ्टी में काम आ सकता है. कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर आप उसे CCTV कैमरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. जान लें तरीका.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 27 Jan 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

Old Phone CCTV Camera: आजकल लोग नया फोन लेते ही पुराने स्मार्टफोन को एक तरफ रख देते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आपका पुराना फोन भी आपके बड़े काम आ सकता है. थोड़ा से स्मार्ट तरीकों के इस्तेमाल और कुछ आसान स्टेप्स को अपनाकर आप अपने पुराने फोन को मिनी CCTV कैमरे में बदल सकते हैं. 

इसके लिए न किसी महंगे सेटअप की जरूरत है. न किसी टेक्निकल जानकारी की. बस इंटरनेट, दो फोन और एक ऐप की जरूरत है. कुछ ही मिनटों में आप अपने घर, दुकान या कमरे पर लाइव नजर रख सकते हैं, वो भी अपने मौजूदा फोन से. जान लीजिए इसके लिए क्या करना होगा.

दो मोबाइल से कर सकते हैं काम

इस पूरे सेटअप के लिए आपको दो स्मार्टफोन चाहिए. पहला आपका पुराना फोन जो कैमरे की तरह काम करेगा. दूसरा आपका रोजमर्रा का फोन जिससे आप लाइव वीडियो देखेंगे. पुराने फोन को उस जगह रखें जहां आप निगरानी चाहते हैं. जैसे मेन गेट, बालकनी, स्टोर रूम या बच्चों का कमरा. ध्यान रखें कि वहां अच्छा इंटरनेट और चार्जिंग पॉइंट हो. जिससे फोन लगातार ऑन रह सके. फोन को इस एंगल पर सेट करें कि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो. चाहें तो किसी स्टैंड या ट्राइपॉड की मदद ले सकते हैं. 

सिक्योरिटी कैमरा ऐप डाउनलोड करें

अब दोनों फोन के ऐप स्टोर में जाकर एक सिक्योरिटी कैमरा ऐप डाउनलोड करें. हमेशा अच्छे रिव्यू और ज्यादा डाउनलोड वाले ऐप चुनें. ऐसे ऐप्स में आमतौर पर लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, मोशन डिटेक्शन और क्लाउड या लोकल सेविंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. इंस्टॉल करने के बाद ऐप खोलें और एक अकाउंट बनाएं. 

यही अकाउंट दोनों फोन में लॉग इन करना जरूरी है. इससे दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो पाएंगे. डाउनलोड करते समय ऐप की परमिशन ध्यान से दें. कैमरा, माइक्रोफोन और नोटिफिकेशन वाली. यही परमिशन आपके फोन को सही मायने में CCTV जैसा काम करने लायक बनाती हैं.

ऐसे बन जाएगा फोन CCTV कैमरा

ऐप इंस्टॉल होने के बाद पुराने फोन को कैमरा डिवाइस और नए फोन को व्यूअर डिवाइस के रूप में चुनें. ऐप में दिए गए स्टेप्स फॉलो करके दोनों फोन को पेयर करें. कुछ ही सेकंड में पुराने फोन का कैमरा नए फोन की स्क्रीन पर दिखने लगेगा. अब एक बार चलकर हाथ हिलाकर या लाइट बंद करके टेस्ट करें कि वीडियो सही आ रहा है या नहीं. 

इसके बाद मोशन डिटेक्शन ऑन करें जिससे हलचल होते ही नोटिफिकेशन मिल सके. जरूरत हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग और सेविंग का ऑप्शन भी सेट करें. अब आपका पुराना फोन पूरी तरह एक स्मार्ट CCTV कैमरे की तरह काम करने लगेगा.

यह भी पढ़ें: UPI से पैसे भेजने के बाद भी सामने वाले को नहीं हुए रिसीव, इस कंडीशन में कहां करें शिकायत?

Published at : 27 Jan 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Utility News CCTV Camera CCTV
और पढ़ें
इंडिया
धमकी दी फिर गिड़गिड़ाया PAK, अब UN में भारत ने बताया- पाकिस्तान को कब देंगे सिंधु का पानी
धमकी दी फिर गिड़गिड़ाया PAK, अब UN में भारत ने बताया- पाकिस्तान को कब देंगे सिंधु का पानी
दिल्ली NCR
UGC Protest LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
विश्व
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
क्रिकेट
बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान पर लगाया गंभीर आरोप, जानिए क्या कहा
बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान पर लगाया गंभीर आरोप, जानिए क्या कहा
Embed widget