UPI से पैसे भेजने के बाद भी सामने वाले को नहीं हुए रिसीव, इस कंडीशन में कहां करें शिकायत?

UPI से पैसे भेजने के बाद भी सामने वाले को नहीं हुए रिसीव, इस कंडीशन में कहां करें शिकायत?

UPI Rules: UPI से पेमेंट करना आसान है. लेकिन कई बार ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल दिखने के बावजूद सामने वाले को पैसे नहीं मिलते. ऐसे में घबराने के बजाय इन स्टेप्स को फाॅलो करें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Jan 2026 11:56 AM (IST)
UPI Rules: UPI से पेमेंट करना आसान है. लेकिन कई बार ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल दिखने के बावजूद सामने वाले को पैसे नहीं मिलते. ऐसे में घबराने के बजाय इन स्टेप्स को फाॅलो करें.

मोबाइल और इंटरनेट ने पेमेंट का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. आज किराना हो या कैब, हर जगह UPI सबसे तेज ऑप्शन बन चुका है. लेकिन कई बार ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखने के बावजूद सामने वाले को पैसे नहीं मिलते. अकाउंट से अमाउंट कट जाता है और दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है.

अक्सर यह दिक्कत नेटवर्क स्लो होने, बैंक सर्वर में प्रॉब्लम या UPI सिस्टम में टेक्निकल डिले की वजह से आती है. ट्रांजैक्शन बीच में अटक जाता है. अच्छी बात यह है कि ज्यादातर केस में यह परमानेंट इश्यू नहीं होता. या तो कुछ समय बाद पैसा अपने आप पहुंच जाता है या फिर ऑटोमैटिक अकाउंट में रिफंड हो जाता है.
अक्सर यह दिक्कत नेटवर्क स्लो होने, बैंक सर्वर में प्रॉब्लम या UPI सिस्टम में टेक्निकल डिले की वजह से आती है. ट्रांजैक्शन बीच में अटक जाता है. अच्छी बात यह है कि ज्यादातर केस में यह परमानेंट इश्यू नहीं होता. या तो कुछ समय बाद पैसा अपने आप पहुंच जाता है या फिर ऑटोमैटिक अकाउंट में रिफंड हो जाता है.
सबसे पहले अपने UPI ऐप में जाकर ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करें. अगर पेंडिग दिख रहा है, तो इसका मतलब है पेमेंट अभी प्रोसेस में है. ऐसे में तुरंत शिकायत करने के बजाय थोड़ा इंतजार करें. आमतौर पर 30 से 60 मिनट में सिस्टम खुद ही क्लियर हो जाता है और अमाउंट या तो रिसीवर तक पहुंच जाता है या वापस आ जाता है.
सबसे पहले अपने UPI ऐप में जाकर ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करें. अगर पेंडिग दिख रहा है, तो इसका मतलब है पेमेंट अभी प्रोसेस में है. ऐसे में तुरंत शिकायत करने के बजाय थोड़ा इंतजार करें. आमतौर पर 30 से 60 मिनट में सिस्टम खुद ही क्लियर हो जाता है और अमाउंट या तो रिसीवर तक पहुंच जाता है या वापस आ जाता है.
Published at : 27 Jan 2026 11:56 AM (IST)
NPCI Utility News UPI Complaint

