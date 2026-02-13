Indian Team Leaves For Sri Lanka, IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां लीग मैच भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी, रविवार को श्रीलंका के कोलंबो स्थित आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच के लिए सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया श्रीलंका के लिए रवाना हो चुकी है. बता दें कि टीम इंडिया ने शुरुआती दो लीग मैच भारत में खेले थे.

टीम इंडिया के श्रीलंका रवाना होने का वीडियो सामने आया, जिसमें एक जगह पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव गुस्से में नजर आए. तो आइए जानते हैं कि सूर्या को एयरपोर्ट पर गुस्सा क्यों आया. इसके अलावा भारत-पाकिस्तान मैच की टाइमिंग पर भी बात करेंगे.

क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?

तो वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फैन सूर्या का हाथ छू लेता है, जिसके बाद भारतीय कप्तान बड़े गुस्से में उस शख्स को घूरते हुए आगे बढ़ जाते हैं. सूर्या के चेहरे पर गुस्सा साफतौर पर नजर आ रहा था.

#WATCH | ICC T20 World Cup: Indian Cricket Team leaves for Sri Lanka's Colombo from Delhi airport



India will face Pakistan on February 15 at the R. Premadasa Stadium in Colombo. pic.twitter.com/06aSHtdFhb — ANI (@ANI) February 13, 2026

किस टाइम होगा भारत-पाकिस्तान का मैच?

बात करें मुकाबले की, तो श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले की भारतीय समय के अनुसार, शाम 7 बजे से शुरुआत होगी. इससे पहले भी टीम इंडिया के दोनों मुकाबले शाम 7 बजे से ही खेले गए हैं.

2-2 जीत के बाद आमने-सामने भारत-पाकिस्तान

अब तक भारत और पाकिस्तान की टीमें अपने-अपने 2-2 लीग मैच खेल चुकी हैं. दोनों ही टीमों ने जीत हासिल की है. टीम इंडिया ने यूएसए और नामीबिया को हराया, जबकि पाकिस्तान ने अपने दो मैचों में नीदरलैंड्स और यूएसए को शिकस्त दी.

अब दोनों टीमें अपने-अपने तीसरे मैच में एक दूसरे के आमने-सामने होंगी. इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम अपना विजय रथ जारी रखते हुए टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाएगी.

भारत बनाम पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप हेड टू हेड

गौरतलब है कि टी20 वर्ल्ड कप में अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में टीम इंडिया ने बढ़त हासिल करते हुए 7 में जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है.