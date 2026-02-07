एक्सप्लोरर
RAC में रह गया ट्रेन का टिकट तो कितना पैसा मिलेगा वापस, जान लें मोदी सरकार का क्या है प्लान?
Railways Rules For RAC: आरएएसी टिकट पर पूरी बर्थ न मिलने के बावजूद फुल किराया वसूले जाने पर सवाल उठे हैं. अब पार्शियल रिफंड का सिस्टम लाने की सिफारिश की गई है. जिससे यात्रियों को राहत मिल सकती है.
देश में रोजाना करोड़ों यात्री ट्रेन के जरिए सफर करते हैं. लंबी दूरी हो या छोटी, रेल आज भी सबसे भरोसेमंद और किफायती ऑप्शन है. लेकिन टिकट बुकिंग के दौरान कई बार यात्रियों का टिकट RAC में रह जाता है. ऐसे में पूरा किराया देने के बाद भी पूरी बर्थ नहीं मिलती.
Published at : 07 Feb 2026 01:27 PM (IST)
