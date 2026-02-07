RAC में रह गया ट्रेन का टिकट तो कितना पैसा मिलेगा वापस, जान लें मोदी सरकार का क्या है प्लान?

ट्रेन में RAC को लेकर संसदीय लोक लेखा समिति ने कहा है कि RAC टिकट वाले यात्रियों से पूरा किराया लेना गलत है. क्योंकि उन्हें कन्फर्म बर्थ नहीं मिलती और उन्हें दूसरे यात्री के साथ सीट शेयर करनी पड़ती है. ऐसे में सुविधा आधी और किराया पूरा. यह व्यवस्था यात्रियों के साथ सही नहीं है.