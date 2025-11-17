Video: पुल पर चढ़कर स्टंट कर रहा था शख्स, फिर हुआ कुछ ऐसा, जिंदगी भर याद रखेगा! देखें वीडियो

Viral Stunt Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसमें कई बार लोग स्टंट या अनोखे काम करने की कोशिश में खुद को खतरे में डाल लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक पुल पर चढ़ने की कोशिश करते हुए हादसे का शिकार हो जाता है. वीडियो देखने के बाद हर कोई हैरान है.

पाइप पकड़कर पुल पर चढ़ता दिखा युवक

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक पुल की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है. पहले वह दीवार को पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर इसके बाद वह दीवार के किनारे लगे एक पाइप को पकड़ लेता है और उसी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है. शुरू में सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही अचानक पाइप हिलने लगता है.

पाइप दीवार से मजबूती से जुड़ा नहीं था, इसलिए धीरे-धीरे नीचे खिसकने लगता है. युवक को शायद इसका एहसास नहीं होता और वह ऊपर चढ़ने में जुटा रहता है. कुछ ही पलों में पाइप पूरी तरह दीवार से निकल जाता है और युवक तेजी से नीचे गिर पड़ता है. गिरते वक्त पाइप भी उसके ऊपर आ गिरता है.

गिरने से युवक को आईं गंभीर चोटें

बताया जा रहा है कि गिरने से युवक को गंभीर चोटें आई हैं. मौके पर मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे का वीडियो एक शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे लापरवाही बता रहा है तो कोई युवक की हालत पर चिंता जता रहा है. कई यूजर्स ने लिखा कि सोशल मीडिया के चक्कर में अपनी जान जोखिम में मत डालो.