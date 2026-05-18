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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइसे कहते हैं कर्मा! बिल्ली के साथ दुर्व्यवहार करना महिला को पड़ा भारी, तुरंत मिल गई सजा- वीडियो वायरल

इसे कहते हैं कर्मा! बिल्ली के साथ दुर्व्यवहार करना महिला को पड़ा भारी, तुरंत मिल गई सजा- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला सीढ़ियां चढ़ते हुए कॉरिडोर से गुजर रही होती है तभी उसे सीढ़ियों के किनारे एक छोटी सी बिल्ली दिखाई देती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 18 May 2026 05:40 PM (IST)
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कहते हैं कि यहीं कर लो और यहीं भुगत लो. एक और कहावत आपने सुनी होगी कि ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं. लेकिन कई बार ऊपर वाला भी इतना फटाफट निर्णय लेता है कि देखने वालों की आत्मा तृप्त हो जाती है. कर्मा इतना जल्दी किसी को मिल सकता है ये वीडियो देख आपको भी यकीन नहीं होगा. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल है जिसमें एक महिला बिल्ली के साथ दुर्व्यवहार करके जा ही रही होती है कि उसे अपने किए की सजा तुरंत मिल जाती है. वीडियो देखकर आप भी यही कहेंगे कि ऊपर वाला इंसाफ बराबर करता है.

बिल्ली को लात मारकर रास्ते से हटा रही थी महिला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला सीढ़ियां चढ़ते हुए कॉरिडोर से गुजर रही होती है तभी उसे सीढ़ियों के किनारे एक छोटी सी बिल्ली दिखाई देती है. महिला को शरारत सूझती है और वो बेरहम महिला छोटी सी बेजुबान बिल्ली को लात मार देती है. लात खाने के बाद बेचारी लाचार बिल्ली खामोशी से वहीं बैठी रहती है लेकिन ये सारी करतूतें ऊपर वाले से कहां छिपती हैं. बस महिला को उसके किए का फल तुरंत मिल जाता है.

तुरंत मिल गया महिला को कर्मा

महिला जैसे ही बिल्ली को लात मारकर सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ती है वैसे ही उसका पैर पत्थर से टकराता है और वो सीढ़ियों पर गिर पड़ती है. गिरते ही महिला दर्द से चीखने लगती है और उठने का काफी प्रयास करती है लेकिन उसका दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसे उठा तक नहीं जाता. ये सारा नजारा बिल्ली खामोशी से देख रही होती है, उसे शायद पता भी नहीं है कि उसके साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला कुदरत ने ले लिया है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, बिल्ली को सुकून मिल गया होगा

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बिल्ली का रास्ता नहीं काटा करते मैडम, ये काम बिल्ली का है. एक और यूजर ने लिखा...बिल्ली को सुकून मिला होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इंसान से इंसानियत खत्म होती जा रही है.

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Published at : 18 May 2026 05:40 PM (IST)
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