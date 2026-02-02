Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अजीबोगरीब और खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कोई भी हैरान और परेशान हो जाएगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे पटरी के ऊपर दो व्यक्ति बिजली की तार पकड़ कर उस पर बैठे हुए हैं. कुछ सेकंड बाद ही उस पटरी से एक ट्रेन गुजरती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों शख्स बिना किसी डर के उस तार पर बैठे रहते हैं. आसपास मौजूद लोग इस खतरनाक मंजर को कैमरे में कैद कर रहे थे.

वीडियो देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्थिति आम लोगों के लिए बेहद जोखिम भरी है. इतनी जोखिम भरी हरकत से किसी भी समय जान का नुकसान हो सकता है. वहीं, कई लोग इसे देखकर चौंक जाते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

क्यों बैठे थे तार पर?

वीडियो के मुताबिक दोनों लोग रेलवे के ऊपर लगी नई बिजली की तार पर बैठे हैं. हालांकि ऐसा देखकर डर लग सकता है, लेकिन असल में यह निजी कर्मचारी हैं, जो बिजली की केबल बिछाने और उसकी मरम्मत करने में लगे हुए हैं. इस हिस्से में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है और यहां चलने वाली ट्रेन डीजल से चलती है. नई बिछाई गई तारों में करंट नहीं है, इसलिए कर्मचारी समय बचाने के लिए नीचे नहीं उतरते और तार पर बैठे रहते हैं.

सुरक्षा और समझदारी का पहलू

एक यूजर ने लिखा, “एक गरीब आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती. अगर ऐसा किसी समझदार देश में हो रहा होता, तो मंत्रालय तक के सभी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाता. दुखद.” एक अन्य यूजर ने स्पष्ट किया कि “ये निजी कर्मचारी हैं, जो बिजली की केबल बिछाने और मरम्मत करने में लगे हुए हैं. इस हिस्से में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है और यहाँ चलने वाली ट्रेन डीजल से चलती है. नई बिछाई गई तारों में करंट नहीं है, इसलिए कर्मचारी समय बचाने के लिए नीचे नहीं उतरते.”