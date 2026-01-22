Video: कैप्सिकम का बना दिया 'पेप्सीकम', भाई की इस हरकत पर आग बबूला हुई बहन, मारने के लिए दौड़ी

Viral Video: सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो के मुताबिक, एक आदमी अपने घर में प्रवेश करता है और सीधे रसोईघर की ओर जाता है. वहां उसकी पत्नी और बहन मौजूद होती हैं.

वीडियो में उसने बताया कि उसकी बहन (दीदी) कैप्सिकम बना रही थी. उसने बड़े प्यार से मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर इसमें थोड़ी सी पेप्सी डाल दी जाए तो यह पेप्सीकम बन जाएगा. वीडियो का यह छोटा सा सीन्सेट बहुत लोगों को हंसी और मनोरंजन दे रहा है.

Kalesh b/w Brother and sister over cooking capsicum pic.twitter.com/dNKp7SZNjP — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 22, 2026

मजाक हुआ गंभीर, दीदी हुई गुस्से में

फिर उसने चुटकी लेते हुए कहा, "देखो दीदी, बन गया न ये पेप्सीकम!" इसी पर वीडियो में अचानक मजेदार मोड़ आता है. लेकिन यही मजाक गुस्से में बदल गया और दीदी सिकल (Sickle) उठाकर लड़के के पीछे दौड़ने लगती है. लड़का डरकर भागता है और घर के बाहर किसी कोने में छिप जाता है. दीदी कुछ देर पीछा करने के बाद वापस घर की ओर लौट जाती है, और लड़के की जान जैसे मौत को छूकर बच जाती है.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

इस नाजेदार वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा और कमेंट सेक्शन में कई मजेदार प्रतिक्रियाएं आईं. लोग इसे बार-बार देखकर अपनी कमेंट कर रहे हैं और इसे शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "शिमला मिर्च ने लड़ाई करवा दी!" जबकि दूसरे यूजर ने मजाक में टिप्पणी की, "ना भाई, यह कहीं से भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं लग रहा."