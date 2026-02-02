Video: मौत को छूकर लौटी मासूम! तेज रफ्तार बस के सामने आई बच्ची, कुचलने से बाल-बाल बची

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें छोटी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर माता-पिता की लापरवाही साफ़ दिखाई देती है. हाल ही में केरल के कोझिकोड से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया, जिसमें सड़क पर एक बस तेज़ी से आ रही थी और अचानक एक छोटी बच्ची सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई दी.

वीडियो में दिल दहला देने वाला दृश्य था कि बच्ची बस के ठीक पास तक जा चुकी थी, लेकिन गनीमत यह रही कि उसने तुरंत अपनी चतुराई और फुर्ती से बस से दूरी बनाई और सुरक्षित रूप से पीछे हटकर सड़क के किनारे हो गई.

वीडियो के मुताबिक बस चालक ने भी समय रहते तुरंत ब्रेक लगाकर बस रोक दी. यदि बस चालक सावधान नहीं होता, तो यह हादसा बेहद गंभीर हो सकता था. यह दृश्य देखकर किसी का भी दिल दहल सकता था, क्योंकि एक पल में बच्ची की जान खतरे में थी. यह वीडियो दर्शाता है कि बच्चों की सतर्कता और माता-पिता की जिम्मेदारी दोनों ही कितनी महत्वपूर्ण हैं.

सड़क पर बच्चों का हाथ पकड़ना क्यों जरूरी है?

सड़क पर चलते समय बच्चों का हाथ पकड़ना बेहद जरूरी है ताकि वे अचानक सड़क पर न दौड़ें और किसी वाहन की चपेट में न आएं. बच्चों की नजर और समझ कम होती है, इसलिए उनका हाथ पकड़कर रखना उनकी सुरक्षा और हादसों से बचाव का सबसे आसान तरीका है.

माता-पिता और सुरक्षा पर जोर

एक यूजर ने लिखा, "यह देखकर मेरी धड़कनें लगभग रुक ही गई थीं. शुक्र है कि वह सुरक्षित बच गई." एक अन्य यूजर ने लिखा, "बच्चों के साथ सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी है. सिर्फ एक पल की लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. माता-पिता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सड़क पर उनके बच्चे सुरक्षित रहें."