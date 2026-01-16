कपल ने खरीदा 130 साल पुराना घर, रहस्यमय चिट्ठी से मकान के अंदर मिले सीक्रेट रूम और सुरंग

Haunted house: 130 साल पुराने एक घर को खरीदने के बाद एक युवा कपल की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी. कोर्टनी और मैट नाम के कपल को अचानक एक अजीबोगरीब और रहस्यमयी चिट्ठी मिली, जिसके बाद उन्हें घर में गुप्त कमरे, छिपी हुई जगहें और पुराने कक्ष मिलने लगे.

चिट्ठी में लिखा था कि यह परिवार के आखिरी जीवित सदस्य की ओर से है, जो कभी इस घर का मालिक हुआ करता था. साथ ही इसमें उन रहस्यों को उजागर करने का वादा किया गया था जो उन्हें कभी नहीं बताए गए थे.

रहस्यमयी चिट्ठी में क्या लिखा था?

कोर्टनी ने इस पूरी कहानी को एक वायरल टिकटॉक वीडियो के ज़रिए साझा की, जो देखते ही देखते काफी वायरल हो गई. उन्होंने बताया कि उन्हें "खरीददार" के नाम से संबोधित एक चिट्ठी मिली थी. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह चिट्ठी कनाडा में रहने वाले किसी व्यक्ति ने भेजी थी .

कोर्टनी के मुताबिक, पत्र लिखने वाली ने खुद को मैडिसन परिवार की आखिरी जीवित सदस्य बताया. उसने कहा कि यह घर पहले उसके परिवार का था, जहां उसने अपना बचपन बिताया था. पत्र में यह भी लिखा था कि वह नए मालिकों को गुप्त कमरों और अन्य जानकारियों के बारे में बताना चाहती है, जो घर खरीदते समय शायद उन्हें नहीं बताई गई थीं.

घर की तलाशी में मिले गुप्त कमरे और डरावनी जगहें

पत्र में दिए गए सुरागों के आधार पर दोनों ने धीरे-धीरे घर की तलाशी शुरू की. सबसे पहले, उन्हें लिविंग रूम में चिमनी के ऊपर एक स्लाइडिंग कांच के पैनल के पीछे छिपी हुई शराब की अलमारी मिली.

अलमारी के अंदर शराब की पुरानी, ​​धूल से सनी बोतलें थीं. इनमें 1970 की एक बंद पड़ी फ्रेंच रोज़ वाइन और 1989 की कैबरनेट सॉविन्यॉन शामिल थीं. इसके अलावा कई बोतलें बॉर्बन, बीयर और क्रीम शेरी की भी थीं जो कई सालों से वहीं रखी हुई थीं.

फिर उस पत्र ने उन्हें बाथरूम में एक छिपी हुई जगह तक पहुंचाया, जो दीवार में बने एक दरवाजे के ठीक सामने थी. कोर्टनी और मैट अपनी छोटी बेटी के साथ उस जगह पर गए.

कोर्टनी ने इसे घर की सबसे डरावनी जगह बताया, क्योंकि यह बहुत पुरानी और जर्जर लग रही थी. लेकिन असल में वह पूरा कमरा नहीं था, बल्कि एक छोटी सी रेंगने वाली जगह निकली. कोर्टनी का मानना ​​है कि कभी यहां एक कमरा रहा होगा, लेकिन अब वह बस एक डरावनी अटारी जैसी जगह है.

कुछ हद तक निराशाजनक खोज के बाद, कोर्टनी ने शौचालय के सामने एक छोटा, बंद दरवाजा देखा. जब उसने उसे खोला तो उसके पीछे एक बड़ा सामान रखने का कमरा दिखाई दिया.

कोर्टनी ने बताया कि यह जगह काफी बड़ी है और वह बाद में इसके इस्तेमाल के बारे में विचार करेंगे. फिलहाल, यह घर में उनके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और खास जगह है.