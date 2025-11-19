Video: गर्लफ्रेंड को किस कर रहा था शख्स, केक पर लगी मोमबत्ती से बालों में लगी आग, वीडियो वायरल

Viral Shocking Video: प्यार के छोटे-छोटे पल कई बार जिंदगीभर की यादें बन जाते हैं, लेकिन कभी-कभी कोई छोटी-सी लापरवाही उन पलों को खौफनाक भी बना देती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं. यह वीडियो एक कपल के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान का है, जहां रोमांटिक माहौल अचानक खतरे में बदल जाता है.

किस करते समय हुआ हादसा

वीडियो की शुरुआत में दिखाई देता है कि लड़का और लड़की अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं. सामने खूबसूरत केक रखा हुआ है, जिस पर कैंडल जल रही हैं. कपल हंसते हुए एक-दूसरे को किस करता है, लेकिन इसी दौरान ऐसा हादसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी.

The boyfriend's hair was burned on the anniversary pic.twitter.com/vEQBepZCmS — Dami’ Adenuga (@DAMIADENUGA) November 15, 2025

किस करते वक्त लड़का थोड़ा आगे की ओर झुक जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके बाल जलती हुई कैंडल के बिल्कुल पास आ गए हैं. जैसे ही उसका सिर कैंडल के ऊपर आता है, अचानक उसके बालों में धीरे-धीरे आग पकड़ने लगती है. हैरानी की बात यह है कि लड़के को खुद इस बात का अंदाजा नहीं होता.

लड़की ने लड़के के जल रहे बालों को किया नोटिस

वीडियो में देखा जा सकता है कि वह बिना कुछ समझे धीरे से कैंडल बुझाता है, फिर सामने रखी दूसरी कैंडल जलाने में लग जाता है. इतने में पास खड़ी लड़की यह नोटिस करती है कि लड़के के बाल जल रहे हैं. वह झट से उसे बताती है और घबराकर लड़की उसके बालों पर हाथ मारती है ताकि आग बुझ सके.

यह दृश्य देखकर लोगों की सांसें रुक जाती हैं, लेकिन राहत की बात यह रही कि आग ज्यादा नहीं फैली और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. लोग इसे सबसे खतरनाक एनिवर्सरी सरप्राइज और रोमांस से आपदा तक का सफर कहकर शेयर कर रहे हैं.