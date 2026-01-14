हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ई-रिक्शा में बैठे लड़के ने की अश्लील हरकत, बाइकर लड़की ने सड़क पर सिखाया सबक

Video: ई-रिक्शा में बैठे लड़के ने की अश्लील हरकत, बाइकर लड़की ने सड़क पर सिखाया सबक

Viral Video: वायरल वीडियो में एक लड़की के साथ ई-रिक्शा में बैठे लड़कों ने अश्लील हरकत की. लड़की ने तुरंत रिक्शा रोककर लड़के को थप्पड़ मारा और पुलिस बुलाने की धमकी दी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 14 Jan 2026 06:16 PM (IST)
Viral Video:  सोशल मीडिया पर इस समय एक वायरल वीडियो ने धूम मचा रखी है, जिसमें रोड-रेज और अश्लील इशारों से जुड़ा एक मामला सामने आया है. एक लड़की शांति से सड़क पर अपनी बाइक चला रही थी, तभी अचानक पास से गुजर रहे एक ई-रिक्शा में बैठे लड़कों ने उस पर अश्लील इशारा किया. यह खबर न सिर्फ शर्मनाक थी, बलकि सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करती है.

लड़की ने दिया मुंहतोड़ जवाब 

वीडियो के मुताबिक, लड़के की इस हरकत के बाद लड़की ने चुप रहना मुनासिब नहीं समझा. उसने बेखौफ होकर तुरंत अपनी बाइक रोक कर उस ई-रिक्शा को रुकवाया और लड़के को मुंहतोड़ जवाब दिया. इस दौरान लड़की ने पुलिस बुलाने की धमकी दी, और लड़के को थप्पड़ भी मारा.

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों की अलग-अलग कमेंट्स देखने को मिली. एक यूजर ने लिखा, 'किसी को भी सड़कों पर हिंसा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, खासकर लड़कियों को. अन्यथा इसमें भी समानता होनी चाहिए.' कमेंट में यूजर ने साफ तौर पर यह कहा कि वीडियो क्रॉप किया हुआ है, हमें नहीं पता कि लड़की ने पहले क्या किया था, इसलिए कोई फैसला नहीं लिया जा सकता.

एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'शाबाश! सड़क पर या कहीं भी किसी को भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करना चाहिए. शांत लेकिन दृढ़ता से अपने हक के लिए खड़े होना ही सही उदाहरण पेश करने का सबसे अच्छा तरीका है.'

एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'इस मुद्दे को इस तरह से उठाना लड़की के लिए बहुत साहस का काम है. शाबाश!'  एक चौथे यूजर ने लिखा, 'बिलकुल जायज़. कुछ लोग चलती हुई रिक्शा में बैठे-बैठे सोचते हैं कि उन्हें कोई छू नहीं सकता. आज सबक मिल गया. देखकर अच्छा लगा.”

Published at : 14 Jan 2026 06:16 PM (IST)
