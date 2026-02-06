Video: 3 सेकंड से बची जान! खुदकुशी के लिए ट्रेक पर खड़े युवक को पुलिसवाले ने धक्का देकर बचाया

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं. यह वीडियो एक रेलवे स्टेशन का है, जहां बड़ा हादसा होते-होते टल गया. वीडियो के मुताबिक एक लड़का रेलवे पटरी के बेहद पास से गुजर रहा था. तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे रेलवे ट्रैक पर गिर गया. उसी वक्त सामने से ट्रेन आती दिखाई दे रही थी. हालात इतने खतरनाक थे कि कुछ ही सेकंड में बड़ा हादसा हो सकता था.

इसी दौरान वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी अद्भुत फुर्ती और साहस का परिचय दिया. बिना एक पल गंवाए वह दौड़ता है और अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रेन के सामने से होकर उस लड़के को पटरी के उस पार सुरक्षित ले जाता है. कुछ ही सेकंड का यह रेस्क्यू इतना तेज था कि अगर जरा सी भी देरी होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. पुलिसकर्मी की सूझबूझ और साहस से लड़के की जान बच गई. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब लोग पुलिसकर्मी की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Salute to the police officer 🫡 pic.twitter.com/fa2vDuaBRK — .. (@Superoverr) February 5, 2026

ट्रेन के पास आते ही ट्रेक पर गया युवक

वीडियो में दिखाई पड़ता है कि एक लड़का रेलवे पटरी के पास खड़ा है और वह ट्रेन आने का का इंतेजार कर रहा है, जिससे उसकी आत्महत्या की मंशा साफ-साफ झलकती है. तभी वहां मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने समय रहते स्थिति को भांप लिया और तुरंत एक्शन लिया, वरना कुछ सेकंड की देरी उनकी मंशा को पूरी कर सकता था.

लोगों ने की पुलिसकर्मी की बहादुरी की तारीफ

एक यूजर ने लिखा, “यह असली हीरो है. बिना अपनी जान की परवाह किए उसने लड़के की जान बचाई. ऐसे पुलिसकर्मियों को सलाम.” एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, "यह वीडियो सबके लिए सबक है. साथ ही उस पुलिसवाले की हिम्मत को हजार सलाम.”