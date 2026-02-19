सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो समाज में एक अलग ही मिसाल पेश कर जाते हैं. फिलहाल एक ऐसा ही वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्रा ने इंसानियत के ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है.

दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा एक छात्र किसी शादी समारोह में शामिल हुआ था, जहां ज्यादातर लोग खाने-पीने में व्यस्त थे. वहीं इस छात्रा ने आयोजन में बचे खाने को इकट्ठा किया और उसे आस-पड़ोस के भूखे कुत्तों और गाय को खिला दिया. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोग इस छात्र की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

यूपीएससी एस्पिरेंट ने जीता लोगों का दिल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स @Bahubali_IND2 पर नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक समारोह स्थल से बचा हुआ खाना डिब्बों में इकट्ठा कर रहा है. इसके बाद जो व्यक्ति वीडियो बना रहा था वह बताता है कि वो व्यक्ति ऐसे ही शादी समारोह से बचा हुआ खाना इकट्ठा करता है और उस खाने को आवारा गाय और कुत्तों खिला देता है. वीडियो में बताया गया है कि छात्र अपनी यूपीएससी की तैयारी के साथ-साथ समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने में भी पीछे नहीं रहता है. उसका मानना है कि बदलाव की शुरुआत खुद से करनी चाहिए. यूपीएससी एस्पिरेंट का यह वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. आपको बता दें कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक हजारों व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं.

सोशल मीडिया पर हुई जमकर तारीख

यूपीएससी एस्पिरेंट का यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने युवक की जमकर तारीफ की. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा बहुत अच्छा काम किया, उसका संस्कार अच्छा है. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया भाई यूपीएससी की पहली सीढ़ी पास कर चुके हो और ये उससे भी बढ़कर है. एक और यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया जिंदगी में इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, इस यूपीएससी छात्र ने दिल जीत लिया. वहीं किसी ने सलाह दी है कि किसी भी प्रकार के आयोजन में खाना लोगों को उतना ही लेना चाहिए जितना खा सके, उसके पीछे किसी की मेहनत लगी होती है. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया सराहनीय काम किया है, यह अच्छा इंसान है और अच्छा अधिकारी बनेगा. वहीं एक यूजर ने लिखा खुद से शुरुआत करके समाज में बदलाव लाने वाले इस यूपीएससी छात्र ने इंसानियत की असली मिशाल पेश की है. लास्ट में एक और यूजर ने कमेंट किया है यही तो समाज के असली जेम्स है, काश सब सुधर जाए.

