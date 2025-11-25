Video: चलती ट्रेन में हुआ लाइव कॉन्सर्ट, बैंड स्टोन कीज की धुन पर थिरके लोग, वीडियो वायरल
Train Viral Video: अहमदाबाद से लखनऊ जा रही ट्रेन में भारतीय बैंड स्टोन कीज ने अचानक गिटार बजाकर लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस दी. यात्री खुश होकर तालियां बजाने और गाना गुनगुनाने लगे. देखें वायरल वीडियो.
Viral Train Video: ट्रेनों में लड़ाई-झगड़े, बहस और मारपीट के वीडियो तो सोशल मीडिया पर आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार नज़ारा बिल्कुल अलग था. इस बार किसी ने किसी को धक्का नहीं दिया, न सीट को लेकर विवाद हुआ और न ही जोर-जोर से चिल्लाने की नौबत आई. अहमदाबाद से लखनऊ जा रही ट्रेन में सफर कर रहे भारतीय बैंड स्टोन कीज ने अचानक गिटार निकालकर लाइव म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया और पूरा कोच देखते ही देखते कॉन्सर्ट में बदल गया.
यात्रियों के बीच शुरु हुई म्यूजिकल जर्नी
वीडियो में देखा जा सकता है कि बैंड के सदस्य सामान्य यात्रियों की तरह अपनी सीटों पर बैठे थे. कुछ ही देर बाद उन्होंने गिटार बजाना शुरू किया और यात्रियों के बीच अचानक एक म्यूजिकल जर्नी शुरू हो गई. सामने बैठे लोग मुस्कुराने लगे, हाथ तालियों पर थिरकने लगे और कई यात्री तो गाने के साथ गुनगुनाने लगे. कुछ लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ कुछ यात्री संगीत की धुन पर हल्का-हल्का झूमते नजर आए. पूरे डिब्बे का माहौल चुटकियों में बदल गया, जैसे सार्वजनिक यात्रा सार्वजनिक कॉन्सर्ट बन गई हो.
बैंड ने बॉलीवुड के फेमस गीत इंतहा हो गई इंतजार की गाया और गाने के साथ ट्रेन का हर यात्री उस पल में खो गया. बैंड ने अपने पोस्ट में लिखा किअहमदाबाद से लखनऊ के सफर में, हम अनजाने में ही पूरी ट्रेन की वाइब बदल बैठे.
वीडियो को इंस्टाग्राम पर 18 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले
अब यह वीडियो इंटरनेट पर तूफान की तरह फैल चुका है और इंस्टाग्राम पर 18 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. कमेंट्स में लोग लगातार लिख रहे हैं कि अगर हर ट्रेन सफर ऐसा हो जाए, तो यात्रा बोझ नहीं बल्कि याद बनकर रह जाए. कई यूज़र्स ने कहा कि ऐसे पलों से यात्रियों को एक-दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है और थोड़ा संगीत किसी भी सफर को खूबसूरत बना सकता है.
