Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं जो देखने वालों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं. कभी कोई छोटा सा गिफ्ट किसी का दिन बना देता है तो कभी किसी की छोटी-सी नर्मी लोगों का दिल जीत लेती है. ऐसा ही एक प्यारा और मजेदार वीडियो इन दिनों खूब देखा जा रहा है, जो मेट्रो के अंदर शूट किया गया है. वीडियो देखने के बाद हर किसी का दिल पिघल जाता है और चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है.

गोद में बच्चा समझकर लड़की ने दी सीट

वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो की सीटें पूरी तरह भरी हुई हैं और एक युवक अपनी गोद में कुछ पकड़े खड़ा है. सामने बैठी एक लड़की उसे देखती है और मान लेती है कि उसकी गोद में एक छोटा-सा बच्चा है. लड़की को लगता है कि खड़े रहना उसके लिए मुश्किल होगा, इसलिए वह तुरंत खड़ी हो जाती है और युवक को अपनी सीट दे देती है. युवक भी शांत भाव से बैठ जाता है.

A simple act, but it says a lot about him. He’s a true gentleman. pic.twitter.com/th3GeXQCi9 — tiway🦋💙 (@sitiwayyy) November 4, 2025

जैसे ही वह बैठता है तो उसके हाथ में पकड़ी चीज से कपड़ा हटाता है और उसमें से एक प्यारा-सा टेडी बियर निकलता है. यह देख वहां मौजूद एक और लड़की की हंसी छूट जाती है क्योंकि उसे लगा था कि युवक के हाथ में बच्चा है, लेकिन असल में वह टेडी बियर था. यह पल देखकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं.

युवक ने लड़की को दिया टेडी बियर

कुछ सेकंड बाद वह युवक सीट से उठता है और टेडी बियर उसी लड़की को थमा देता है जिसने उसे सीट दी थी. लड़की पहले तो हैरान रह जाती है, फिर बेहद खुश हो जाती है. पूरा कोच तालियां बजाने लगता है और माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है और हर कोई कह रहा है. अगर दुनिया में ऐसे लोग हों, तो सफर भी यादगार बन जाता है.