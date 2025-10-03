Video: रावण बने इन बच्चों ने एक्टिंग से स्टेज पर लगा दी आग, फेस एक्सप्रेशन देख हैरान रह गए लोग

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ छोटे-छोटे बच्चे रावण की भूमिका को बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी एक्टिंग इतनी प्रभावशाली है कि सोशल मीडिया पर उन्हें बॉलीवुड एक्टर से भी बेहतर बताया जा रहा है. उनके इस अभिनय का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों के कई पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं.

बच्चे मंच पर रावण की एक्टिंग करते नजर आए

हालांकि, ये वीडियो कहां का है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे रावण के किरदार में सजे हुए हैं. उन्होंने सिर पर बड़ा सा मुकुट पहना हुआ है और साथ ही साथ शरीर पर चमकदार कपड़े पहने हुए हैं.

बच्चे एक मंच पर डांस और एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके डायलॉग इतने सटीक हैं कि देखने वाले उन्हें देखते ही रह जाए. आगे वीडियो में देखा गया है कि बच्चे न सिर्फ डांस करते हैं, बल्कि रावण के किरदार को जीवंत कर रहे हैं. उनकी आंखों में चमक और उनके हाव-भाव में रावण जैसी शक्ति सब साफ नजर आ रही है.

लोगों ने बच्चों के अभिनय की बड़ी सराहना की

नीचे बैठे दर्शक भी उनके इस अभिनय को बड़े ही आराम से और उत्सह के साथ देख रहे होते हैं और उनके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है कि लोगों को उनका अभिनय कितना पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस वीडियो को काफी शेयर किया और लोगों ने बच्चों के इस अभिनय और डांस की भी बड़ी सराहना की. वीडियो को काफी बार शेयर किया जा चुका है.