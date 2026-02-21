सोशल मीडिया पर आए दिन स्कूल और बच्चों से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन तमिलनाडु के एक स्कूल का यह कॉन्वोकेशन समारोह लोगों के दिल को खास अंदाज में छू गया. आमतौर पर दीक्षांत समारोह को एक औपचारिक और गंभीर कार्यक्रम माना जाता है, जहां मंच पर प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और तालियों की गूंज के बीच बच्चे अपनी उपलब्धि का जश्न मनाते हैं. लेकिन इस बार मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कार्यक्रम को सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि यादगार पल में बदल दिया.

बच्चे के साथ प्रिंसिपल ने भी दोहराया पुष्पा स्टेप

मामला तमिलनाडु के एक स्कूल के कॉन्वोकेशन समारोह का है, जहां छोटे-छोटे बच्चे सुनहरे रंग के ग्लिटरिंग गाउन और कैप पहनकर मंच पर अपने सर्टिफिकेट लेने पहुंच रहे थे. मंच पर स्कूल के कॉरेस्पोंडेंट और प्रिंसिपल भी उसी ड्रेस में मौजूद थे और बच्चों को प्रमाण पत्र दे रहे थे. माहौल खुशी और उत्साह से भरा हुआ था. इसी दौरान एक नन्हा बच्चा सर्टिफिकेट लेते समय फिल्म ‘पुष्पा’ का मशहूर हैंड जेस्चर करता है. जैसे ही बच्चे ने स्टाइल में अपना पोज दिया, प्रिंसिपल ने बिना देर किए हल्का सा झुककर वही स्टेप दोहराया और मुस्कुराते हुए बच्चे का साथ दिया. यह दृश्य वहां मौजूद अभिभावकों के लिए बेहद खास बन गया. मंच पर मौजूद अन्य लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान साफ नजर आई.

इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा प्रिंसिपल और बच्चे का वायरल एक्शन

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, “Gen Alpha steps? Sir said- challenge accepted.” यानी जेनरेशन अल्फा के स्टेप्स को प्रिंसिपल ने खुले दिल से स्वीकार कर लिया. यही लाइन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी. यूजर्स ने कमेंट करते हुए कहा कि ऐसे शिक्षक ही बच्चों के दिल जीत लेते हैं. कई लोगों ने लिखा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि बच्चों के साथ जुड़ाव ही असली सीख है.

यूजर्स ने की सादगी की तारीफ

इस वीडियो को हजारों लाइक्स और शेयर मिल चुके हैं. लोग प्रिंसिपल की सादगी, ऊर्जा और बच्चों के साथ उनके तालमेल की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “काश हमारे स्कूल में भी ऐसे प्रिंसिपल होते.” वहीं दूसरे ने कहा, “यह है असली एजुकेशन सिस्टम, जहां बच्चे और शिक्षक दोस्त की तरह जुड़ते हैं.” वीडियो को vethalogavidhyalayacbse नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

