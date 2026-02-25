Video: पहले वाहनों को रौंदा, फिर दुकान में घुसाई कार... भीड़ ने बीच सड़क की नशेड़ी की कुटाई

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तमिलनाडु के एक इलाके में एक कार ड्राइवर नशे में धुत हो कर गाड़ी चला रहा था. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार चालक सड़क पर नियंत्रण खो बैठा और कार को इधर-उधर घुमा रहा था. उसकी लापरवाही के कारण इलाके में अफरातफरी मच गई और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए नजर आए.

इस दौरान उसने कई हादसों को न्योता दिया. सबसे पहले उसने कार को बैक किया और उसी समय एक स्कूटी को टक्कर मारकर गिरा दिया. पास ही एक आदमी अपनी जान बचाते हुए दौड़ता हुआ दिखाई देता है. ड्राइवर ने बिना आगे-पीछे देखे कार को बाई ओर मोड़ दिया, जहां सड़क किनारे एक सफेद कार खड़ी थी. उसने पहले उस कार को ठोका, फिर बैक लेकर सड़क के किनारे स्थित फल की दुकान में जा घुसा. फल बिखर गए और दुकानदार को भारी नुकसान हुआ.

Tamil Nadu: Drunk Car driver Recklessly Damaged Two wheelers,Car & Shops

लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़ा

घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोग इकट्ठा हो गए. वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बांस लेकर कार पर वार कर रहे थे, जबकि अन्य कार ड्राइवर को रोकने और मारने की कोशिश कर रहे थे. ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन लोगों ने खुद ही तुरंत कार्रवाई की.

नशे में ड्राइविंग पर जनता की गहरी नाराजगी

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि "तमिलनाडु: नशे में धुत कार ड्राइवर ने लापरवाही से दोपहिया वाहनों, कारों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया." इस घटना ने लोगों में गुस्सा और नाराजगी पैदा कर दी है. कई यूजर्स ने कार चालक की जिम्मेदारीहीनता और नशे में वाहन चलाने के खतरों को लेकर चिंता व्यक्त की है. एक यूजर ने लिखा" ऐसे लोग सिर्फ खुद नहीं, बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं. नशे में ड्राइविंग अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए."