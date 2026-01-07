हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: राष्ट्रपति के पैर छूने लगा छात्र तो तुरंत हरकत में आया गार्ड, झट से दौड़ कर दिया दूर- वीडियो वायरल

Video: राष्ट्रपति के पैर छूने लगा छात्र तो तुरंत हरकत में आया गार्ड, झट से दौड़ कर दिया दूर- वीडियो वायरल

वीडियो में सब कुछ तब तक ठीक चल रहा होता है जब तक कि छात्र राष्ट्रपति के पैर नहीं छूता. जैसे ही राष्ट्रपति छात्र को गले में मेडल पहनाती है वैसे ही छात्र झुककर राष्ट्रपति के पैर छूने के लिए झुकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 07 Jan 2026 06:31 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रपति से अवॉर्ड या फिर सर्टिफिकेट लेते वक्त कुछ शर्तें और नियम होते हैं जिनका पालन काफी सख्ती से किया जाता है. हाल ही में एक वीडियो ने इंटरनेट को हैरानी में डाल दिया, जहां एक छात्र को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से अवॉर्ड लेते हुए दिखाया गया है. इस दौरान जैसे ही छात्र राष्ट्रपति के पैर छूने लगता है वैसे ही स्टेज पर ऐसा कुछ होता है कि वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया.

अवॉर्ड लेते वक्त राष्ट्रपति के पैर छूने लगा छात्र

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक छात्र राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से स्टेज पर अवॉर्ड और सर्टिफिकेट लेता दिखाई दे रहा है. वीडियो में सब कुछ तब तक ठीक चल रहा होता है जब तक कि छात्र राष्ट्रपति के पैर नहीं छूता. जैसे ही राष्ट्रपति छात्र को गले में मेडल पहनाती है वैसे ही छात्र झुककर राष्ट्रपति के पैर छूने के लिए झुकता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Success steps (Motivation) Nehal Tumma (@sucess.steps)

इतने में पीछे खड़ा गार्ड हरकत में आता है और छात्र को रोकने लगता है, लेकिन तब तक छात्र पैर छू चुका होता है. हालांकि इन सभी के बारे में छात्र को मालूम भी नहीं होता कि पैर नहीं छूने होते हैं और पीछे खड़े गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की है. इसके बाद छात्र राष्ट्रपति से मेडल और सर्टिफिकेट लेता है और चला जाता है.

यह भी पढ़ें: "बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, पीछे खड़ा गार्ड लेट हो गया

वीडियो को sucess.steps नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सभी ने अपना अपना काम किया. एक और यूजर ने लिखा...आप राष्ट्रपति को छू नहीं सकते. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पीछे खड़े गार्ड को मुस्तेद रहना चाहिए, छात्र ने पैर छू लिए तब जाकर हरकत में आया है.

यह भी पढ़ें: टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह

Published at : 07 Jan 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO President Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'खालिद और शरजील इमाम को जमानत...', दिल्ली दंगे के आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी राहत तो क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी
'खालिद और शरजील इमाम को जमानत...', दिल्ली दंगे के आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी राहत तो क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
बॉलीवुड
Katrina-Vicky Son Name: कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने रिवील किया बेटे का नाम, जानें क्या है मतलब
कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने रिवील किया बेटे का नाम, जानें क्या है मतलब
क्रिकेट
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, खूंखार बल्लेबाज फिट घोषित; धमाकेदार वापसी तय
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, खूंखार बल्लेबाज फिट घोषित
Advertisement

वीडियोज

Delhi Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन के दौरान का वीडियो आया सामने, देख उड़ जाएंगे होश!
BMC Election से ठीक पहले Maharashtra की सियासत बदल देने वाला Fadnavis का विस्फोटक इंटरव्यू !
Amanraj Gill Interview: बॉलीवुड की जगह क्यों बढ़ रहा है Independent म्यूजिक का क्रेज?
Trent Stock 2026 Analysis Revenue Growth के बावजूद गिरावट का Impact | Paisa Live
तारा सुतारिया, वीर पहाड़िया और सुहाना खान: बॉलीवुड के सबसे रोमांचक लव अफेयर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'खालिद और शरजील इमाम को जमानत...', दिल्ली दंगे के आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी राहत तो क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी
'खालिद और शरजील इमाम को जमानत...', दिल्ली दंगे के आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी राहत तो क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
बॉलीवुड
Katrina-Vicky Son Name: कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने रिवील किया बेटे का नाम, जानें क्या है मतलब
कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने रिवील किया बेटे का नाम, जानें क्या है मतलब
क्रिकेट
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, खूंखार बल्लेबाज फिट घोषित; धमाकेदार वापसी तय
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, खूंखार बल्लेबाज फिट घोषित
इंडिया
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
यूटिलिटी
अपनी पेट्रोल-डीजल कार को कैसे बनवाएं EV, जानें कितना पैसा देगी दिल्ली सरकार?
अपनी पेट्रोल-डीजल कार को कैसे बनवाएं EV, जानें कितना पैसा देगी दिल्ली सरकार?
जनरल नॉलेज
क्या घर में बिना बिल और बिना प्रूफ घर में रख सकते हैं एक करोड़ का सोना, जानें क्या है इसके नियम?
क्या घर में बिना बिल और बिना प्रूफ घर में रख सकते हैं एक करोड़ का सोना, जानें क्या है इसके नियम?
जनरल नॉलेज
क्या किसी देश के चुनाव भी कंट्रोल कर सकते हैं ट्रंप, वेनेजुएला में किस अधिकार से दे रहे आदेश?
क्या किसी देश के चुनाव भी कंट्रोल कर सकते हैं ट्रंप, वेनेजुएला में किस अधिकार से दे रहे आदेश?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget