Video: राष्ट्रपति के पैर छूने लगा छात्र तो तुरंत हरकत में आया गार्ड, झट से दौड़ कर दिया दूर- वीडियो वायरल
वीडियो में सब कुछ तब तक ठीक चल रहा होता है जब तक कि छात्र राष्ट्रपति के पैर नहीं छूता. जैसे ही राष्ट्रपति छात्र को गले में मेडल पहनाती है वैसे ही छात्र झुककर राष्ट्रपति के पैर छूने के लिए झुकता है.
राष्ट्रपति से अवॉर्ड या फिर सर्टिफिकेट लेते वक्त कुछ शर्तें और नियम होते हैं जिनका पालन काफी सख्ती से किया जाता है. हाल ही में एक वीडियो ने इंटरनेट को हैरानी में डाल दिया, जहां एक छात्र को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से अवॉर्ड लेते हुए दिखाया गया है. इस दौरान जैसे ही छात्र राष्ट्रपति के पैर छूने लगता है वैसे ही स्टेज पर ऐसा कुछ होता है कि वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया.
अवॉर्ड लेते वक्त राष्ट्रपति के पैर छूने लगा छात्र
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक छात्र राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से स्टेज पर अवॉर्ड और सर्टिफिकेट लेता दिखाई दे रहा है. वीडियो में सब कुछ तब तक ठीक चल रहा होता है जब तक कि छात्र राष्ट्रपति के पैर नहीं छूता. जैसे ही राष्ट्रपति छात्र को गले में मेडल पहनाती है वैसे ही छात्र झुककर राष्ट्रपति के पैर छूने के लिए झुकता है.
View this post on Instagram
इतने में पीछे खड़ा गार्ड हरकत में आता है और छात्र को रोकने लगता है, लेकिन तब तक छात्र पैर छू चुका होता है. हालांकि इन सभी के बारे में छात्र को मालूम भी नहीं होता कि पैर नहीं छूने होते हैं और पीछे खड़े गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की है. इसके बाद छात्र राष्ट्रपति से मेडल और सर्टिफिकेट लेता है और चला जाता है.
यह भी पढ़ें: "बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल
यूजर्स बोले, पीछे खड़ा गार्ड लेट हो गया
वीडियो को sucess.steps नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सभी ने अपना अपना काम किया. एक और यूजर ने लिखा...आप राष्ट्रपति को छू नहीं सकते. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पीछे खड़े गार्ड को मुस्तेद रहना चाहिए, छात्र ने पैर छू लिए तब जाकर हरकत में आया है.
यह भी पढ़ें: टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL