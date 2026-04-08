हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगछात्र ने सबके सामने टीचर के पेट में मारा मुक्का, वीडियो देख यूजर्स बोले- इनको इनकी छड़ी लौटा दो, वीडियो वायरल

छात्र ने सबके सामने टीचर के पेट में मारा मुक्का, वीडियो देख यूजर्स बोले- इनको इनकी छड़ी लौटा दो, वीडियो वायरल

10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र और उसके शिक्षक के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई थी. देखते ही देखते यह बहस इतनी बढ़ गई कि छात्र ने आपा खो दिया और क्लास के अंदर ही शिक्षक पर हमला कर दिया.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 08 Apr 2026 08:41 AM (IST)
Preferred Sources

आंध्र प्रदेश के NTR जिले के वीरवल्ली गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक छात्र और शिक्षक के बीच का विवाद मारपीट तक पहुंच गया है. यह घटना वीरवल्ली स्थित एक स्कूल की बताई जा रही है, जिसमें एक छात्र अपने ही स्कूल टीचर के पेट पर गुस्से में मुक्का मारता दिखाई दे रहा है. वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि छात्र को टीचर ने अपशब्द कहे थे.

गुस्साए छात्र ने टीचर के पेट में मारा मुक्का

सोशल मीडिया पर वायरल दावों के अनुसार, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र और उसके शिक्षक के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई थी. देखते ही देखते यह बहस इतनी बढ़ गई कि छात्र ने आपा खो दिया और क्लास के अंदर ही शिक्षक पर हमला कर दिया. छात्र ने शिक्षक को मुक्का मार दिया, जिससे वहां मौजूद अन्य छात्र और स्कूल स्टाफ दंग रह गया. बताया जा रहा है कि बहस बहुत मामूली बात पर शुरू हुई थी. वहीं छात्र का आरोप है कि बहस के दौरान शिक्षक ने उसे अपशब्द कहे, जिससे वह गुस्से में आ गया. हालांकि, घटना की असली वजह क्या थी, इसकी पुष्टि एबीपी लाइव नहीं करता है.

दर्द से तड़पने लगा अधेड़ उम्र का टीचर

वीडियो में साफ दिख रहा है कि छात्र बहस के दौरान अचानक आगे आता है और गेट पर खड़े एक अधेड़ उम्र के शिक्षक के पेट में पूरी जान लगाकर मुक्का मार देता है. जिसके बाद बाकी छात्र और वहां खड़ी महिला टीचर उसे दूर करती है लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं होता. वहीं शिक्षक जिसे मुक्का मारा था वो दर्द से तड़पने लगता है. वीडियो देखकर यूजर्स का खून खौल गया है और छात्र को सख्त सजा दिलाने की मांग अब इंटरनेट पर की जा रही है.

यह भी पढ़ें: Viral video: अरे, यह तो प्लेटफॉर्म ही चलने लगा! रेलवे ट्रैक का यह वीडियो उड़ा रहा हर किसी के होश

यूजर्स बोले, इन्हें इनकी छड़ी लौटा दो, फिर बच्चे सुधर जाएंगे

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अपने पिता की इज्जत भी इस तरह से करता है क्या ये. एक और यूजर ने लिखा...छात्र को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन शिक्षकों को इनकी छड़ी लौटा दो, फिर नस्लें खुद ब खुद सुधर जाएंगी.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 08 Apr 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO School Fight
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
छात्र ने सबके सामने टीचर के पेट में मारा मुक्का, वीडियो देख यूजर्स बोले- इनको इनकी छड़ी लौटा दो, वीडियो वायरल
छात्र ने सबके सामने टीचर के पेट में मारा मुक्का, वीडियो देख यूजर्स बोले- इनको इनकी छड़ी लौटा दो
ट्रेंडिंग
सायरन बजा तो खाना छोड़ बंकर में छिपे लोग, इजरायल में भारतीय महिला का वीडियो देख कांप उठेंगे आप
सायरन बजा तो खाना छोड़ बंकर में छिपे लोग, इजरायल में भारतीय महिला का वीडियो देख कांप उठेंगे आप
ट्रेंडिंग
स्कूल का रिपोर्ट कार्ड लेकर अपनी मां की कब्र पर पहुंचे मासूम, फिर यूं लगाई पुकार, वीडियो देख रो पड़ेंगे आप
स्कूल का रिपोर्ट कार्ड लेकर अपनी मां की कब्र पर पहुंचे मासूम, फिर यूं लगाई पुकार, वीडियो देख रो पड़ेंगे आप
ट्रेंडिंग
अब और नहीं सहा जाता, 8 साल से अमेरिका में रह रहे इस शख्स ने किया भारत लौटने का फैसला, इंटरनेट भी हैरान
अब और नहीं सहा जाता, 8 साल से अमेरिका में रह रहे इस शख्स ने किया भारत लौटने का फैसला, इंटरनेट भी हैरान
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Ceasefire: ईरान संग सीजफायर की शर्तों से खुश नहीं इजरायल, फिर भी शामिल, जानें किस बात पर है नाराजगी
ईरान संग सीजफायर की शर्तों से खुश नहीं इजरायल, फिर भी शामिल, जानें किस बात पर है नाराजगी
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में आज भी राहत भरा मौसम, कई इलाकों में बौछारें संभव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली-NCR में आज भी राहत भरा मौसम, कई इलाकों में बौछारें संभव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
विश्व
Iran-US Ceasefire: 'नहीं टिकेगा सीजफायर, अगर...', जिस अधिकारी ने छोड़ा था जंग पर ट्रंप का साथ, उसने दी अमेरिका को चेतावनी
'नहीं टिकेगा सीजफायर, अगर...', जिस अधिकारी ने छोड़ा था जंग पर ट्रंप का साथ, उसने दी अमेरिका को चेतावनी
क्रिकेट
RR vs MI: हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया
हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को बताया अपना लकी चार्म, बोलीं- 'उनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में...'
मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को क्यों बताया अपना लकी चार्म? वजह जान हैरान रह जाएंगे
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Today: क्या क्रूड ऑयल के क्रैश होने का आज पेट्रोल-डीजल पर दिखेगा असर? जानें आज एक लीटर की कीमत
क्या क्रूड ऑयल के क्रैश होने का आज पेट्रोल-डीजल पर दिखेगा असर? जानें आज कितनी है एक लीटर की कीमत
ऑटो
Punch, Exter या Celerio, 1 किलो CNG में कौन-सी गाड़ी देती है सबसे ज्यादा माइलेज? खरीदने से पहले जानिए
Punch, Exter या Celerio, 1 किलो CNG में कौन-सी गाड़ी देती है सबसे ज्यादा माइलेज? यहां जानिए
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Embed widget