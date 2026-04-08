छात्र ने सबके सामने टीचर के पेट में मारा मुक्का, वीडियो देख यूजर्स बोले- इनको इनकी छड़ी लौटा दो

आंध्र प्रदेश के NTR जिले के वीरवल्ली गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक छात्र और शिक्षक के बीच का विवाद मारपीट तक पहुंच गया है. यह घटना वीरवल्ली स्थित एक स्कूल की बताई जा रही है, जिसमें एक छात्र अपने ही स्कूल टीचर के पेट पर गुस्से में मुक्का मारता दिखाई दे रहा है. वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि छात्र को टीचर ने अपशब्द कहे थे.

गुस्साए छात्र ने टीचर के पेट में मारा मुक्का

सोशल मीडिया पर वायरल दावों के अनुसार, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र और उसके शिक्षक के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई थी. देखते ही देखते यह बहस इतनी बढ़ गई कि छात्र ने आपा खो दिया और क्लास के अंदर ही शिक्षक पर हमला कर दिया. छात्र ने शिक्षक को मुक्का मार दिया, जिससे वहां मौजूद अन्य छात्र और स्कूल स्टाफ दंग रह गया. बताया जा रहा है कि बहस बहुत मामूली बात पर शुरू हुई थी. वहीं छात्र का आरोप है कि बहस के दौरान शिक्षक ने उसे अपशब्द कहे, जिससे वह गुस्से में आ गया. हालांकि, घटना की असली वजह क्या थी, इसकी पुष्टि एबीपी लाइव नहीं करता है.

दर्द से तड़पने लगा अधेड़ उम्र का टीचर

वीडियो में साफ दिख रहा है कि छात्र बहस के दौरान अचानक आगे आता है और गेट पर खड़े एक अधेड़ उम्र के शिक्षक के पेट में पूरी जान लगाकर मुक्का मार देता है. जिसके बाद बाकी छात्र और वहां खड़ी महिला टीचर उसे दूर करती है लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं होता. वहीं शिक्षक जिसे मुक्का मारा था वो दर्द से तड़पने लगता है. वीडियो देखकर यूजर्स का खून खौल गया है और छात्र को सख्त सजा दिलाने की मांग अब इंटरनेट पर की जा रही है.

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यूजर्स बोले, इन्हें इनकी छड़ी लौटा दो, फिर बच्चे सुधर जाएंगे

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अपने पिता की इज्जत भी इस तरह से करता है क्या ये. एक और यूजर ने लिखा...छात्र को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन शिक्षकों को इनकी छड़ी लौटा दो, फिर नस्लें खुद ब खुद सुधर जाएंगी.

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