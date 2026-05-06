खेलते-खेलते मासूम पर टूट पड़ा आवारा कुत्ता, 30 मीटर तक घसीटता रहा, CCTV देख कांप उठे लोग

देश के कई शहरों में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और अब कर्नाटक से सामने आया एक दिल दहला देने वाला वीडियो लोगों को झकझोर रहा है. वीडियो में सड़क पर खेल रहे एक तीन साल के मासूम पर अचानक आवारा कुत्ता हमला कर देता है. इसके बाद जो होता है उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. CCTV फुटेज में दिख रहा है कि कुत्ता बच्चे को मुंह में दबाकर सड़क पर घसीटते हुए ले जाता है, जबकि आसपास मौजूद लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं . यह घटना अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोगों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहे हैं.

खेल रहे बच्चों पर अचानक टूट पड़े कुत्ते

दरअसल, यह मामला कर्नाटक के विजयपुरा जिले का बताया जा रहा है. वायरल CCTV वीडियो में तीन छोटे बच्चे गली में खेलते और दौड़ते दिखाई देते हैं. तभी अचानक दो आवारा कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं और बच्चों के पीछे भागने लगते हैं. दो बच्चे किसी तरह भागकर खुद को बचा लेते हैं, लेकिन तीन साल का मासूम विराज संतोष बिरादर गिर जाता है. इसी दौरान एक कुत्ता उसे दबोच लेता है और मुंह में पकड़कर घसीटते हुए दूर ले जाने लगता है.

30 मीटर तक घसीटता रहा कुत्ता

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता बच्चे को करीब 30 मीटर तक घसीटता है. उसी समय वहां से गुजर रही एक कार रुकती है और एक शख्स तुरंत बाहर निकलकर बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है. बच्चे की चीख सुनकर आसपास के लोग भी डंडे और पत्थर लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं. लोगों को आता देख कुत्ता आखिरकार बच्चे को छोड़कर भाग जाता है. इसके बाद घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की पीठ और जांघों पर गंभीर चोटें आई हैं लेकिन फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

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सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं . एक यूजर ने लिखा . ये वीडियो देखकर दिल दहल गया . दूसरे ने कहा . बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन को तुरंत कदम उठाने चाहिए . वहीं एक और यूजर ने लिखा . आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या अब बड़ा खतरा बनती जा रही है . स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से नसबंदी अभियान, वैक्सीनेशन और बेहतर नियंत्रण व्यवस्था की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों.

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