हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: खेलते-खेलते मासूम पर टूट पड़ा आवारा कुत्ता, 30 मीटर तक घसीटता रहा, CCTV देख कांप उठे लोग

Video: खेलते-खेलते मासूम पर टूट पड़ा आवारा कुत्ता, 30 मीटर तक घसीटता रहा, CCTV देख कांप उठे लोग

यह मामला कर्नाटक के विजयपुरा जिले का बताया जा रहा है. वायरल CCTV वीडियो में तीन छोटे बच्चे गली में खेलते और दौड़ते दिखाई देते हैं. तभी अचानक दो आवारा कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 06 May 2026 08:26 PM (IST)
Preferred Sources

देश के कई शहरों में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और अब कर्नाटक से सामने आया एक दिल दहला देने वाला वीडियो लोगों को झकझोर रहा है. वीडियो में सड़क पर खेल रहे एक तीन साल के मासूम पर अचानक आवारा कुत्ता हमला कर देता है. इसके बाद जो होता है उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. CCTV फुटेज में दिख रहा है कि कुत्ता बच्चे को मुंह में दबाकर सड़क पर घसीटते हुए ले जाता है, जबकि आसपास मौजूद लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं . यह घटना अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोगों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहे हैं.

खेल रहे बच्चों पर अचानक टूट पड़े कुत्ते

दरअसल, यह मामला कर्नाटक के विजयपुरा जिले का बताया जा रहा है. वायरल CCTV वीडियो में तीन छोटे बच्चे गली में खेलते और दौड़ते दिखाई देते हैं. तभी अचानक दो आवारा कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं और बच्चों के पीछे भागने लगते हैं. दो बच्चे किसी तरह भागकर खुद को बचा लेते हैं, लेकिन तीन साल का मासूम विराज संतोष बिरादर गिर जाता है. इसी दौरान एक कुत्ता उसे दबोच लेता है और मुंह में पकड़कर घसीटते हुए दूर ले जाने लगता है.

30 मीटर तक घसीटता रहा कुत्ता

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता बच्चे को करीब 30 मीटर तक घसीटता है. उसी समय वहां से गुजर रही एक कार रुकती है और एक शख्स तुरंत बाहर निकलकर बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है. बच्चे की चीख सुनकर आसपास के लोग भी डंडे और पत्थर लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं. लोगों को आता देख कुत्ता आखिरकार बच्चे को छोड़कर भाग जाता है. इसके बाद घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की पीठ और जांघों पर गंभीर चोटें आई हैं लेकिन फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: स्पीड ब्रेकर पर दीदी की हाई जंप... स्कूटी सवार लड़की हवा में उछली, फिर... देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं . एक यूजर ने लिखा . ये वीडियो देखकर दिल दहल गया . दूसरे ने कहा . बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन को तुरंत कदम उठाने चाहिए . वहीं एक और यूजर ने लिखा . आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या अब बड़ा खतरा बनती जा रही है . स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से नसबंदी अभियान, वैक्सीनेशन और बेहतर नियंत्रण व्यवस्था की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों.

यह भी पढ़ें: सांप को पकड़ने आया शख्स करने लगा खिलवाड़, नागराज की एक फुंकार ने ले ली जान; मौत का लाइव वीडियो

Published at : 06 May 2026 08:26 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: खेलते-खेलते मासूम पर टूट पड़ा आवारा कुत्ता, 30 मीटर तक घसीटता रहा, CCTV देख कांप उठे लोग
खेलते-खेलते मासूम पर टूट पड़ा आवारा कुत्ता, 30 मीटर तक घसीटता रहा, CCTV देख कांप उठे लोग
ट्रेंडिंग
Bengal election 2026: अनुपम खेर को बाल आ जाएंगे लेकिन TMC नहीं...Bjp अध्यक्ष के तंज पर अभिनेता ने दिया मजेदार जवाब
अनुपम खेर को बाल आ जाएंगे लेकिन TMC नहीं...Bjp अध्यक्ष के तंज पर अभिनेता ने दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Video: फेक है कोटा हॉस्टल में जाली वाले पंखों का वीडियो? खुद जिला प्रशासन ने बताई सच्चाई
फेक है कोटा हॉस्टल में जाली वाले पंखों का वीडियो? खुद जिला प्रशासन ने बताई सच्चाई
ट्रेंडिंग
रसगुल्ला खाने में नाटक कर रहे दूल्हे को दुल्हन ने जड़ा चांटा, दूल्हे का रिएक्शन देख दंग रह गए लोग, वीडियो वायरल
रसगुल्ला खाने में नाटक कर रहे दूल्हे को दुल्हन ने जड़ा चांटा, दूल्हे का रिएक्शन देख दंग रह गए लोग
Advertisement

वीडियोज

Thalapathy Vijay बने पॉलिटिक्स के सुपरस्टार, जीत के बाद Memes ने मचाया धमाल
ABP Report: Punjab में 3 घंटे में 2 धमाके, Army कैंप के बाहर Blast, ISI की साजिश? | Bhagwant Mann
West Bengal Clash | Mahadangal: बंगाल में बदली सरकार...क्यों हिंसा और हाहाकार?| Mamata | BJP TMC
Vijay Oath Ceremony : 'थलपति' विजय बनेंगे Tamil Naduके नए CM, शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी! | TVK
Volkswagen Taigun 1.0 facelift 8 speed review, Game Changer? #volkswagen #taigun #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
विजय की TVK के उम्मीदवार एक वोट से जीते, आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिख दी ऐसी बात
विजय की TVK के उम्मीदवार एक वोट से जीते, आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिख दी ऐसी बात
इंडिया
Explained: TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया! क्या बंगाल CM के दावेदार सुवेंदु अधिकारी को मिलेगी कुर्सी या होगी टूट-फूट?
TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया, बंगाल के CM बनने से कितने कदम दूर सुवेंदु अधिकारी?
महाराष्ट्र
'आतंकवादी हमला होने वाला है', मुंबई के ताज और ट्राइडेंट होटल में अटैक की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट
'आतंकवादी हमला होने वाला है', मुंबई के ताज और ट्राइडेंट होटल में अटैक की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट
आईपीएल 2026
जिसने जसप्रीत बुमराह को घूरा, CSK में आएगा वह खूंखार बल्लेबाज, IPL 2026 में मचाएगा तबाही!
जिसने जसप्रीत बुमराह को घूरा, CSK में आएगा वह खूंखार बल्लेबाज, IPL 2026 में मचाएगा तबाही!
इंडिया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज, खूब सुनाया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज
विश्व
वॉर के बाद पहली बार चीन और ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात, जानें यूएस से वॉर पर क्या हुई बात?
वॉर के बाद पहली बार चीन और ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात, जानें यूएस से वॉर पर क्या हुई बात?
हेल्थ
Smoking And Voice Changes: क्या सिगरेट पीने से सच में भारी होती है आवाज? जानिए इसके पीछे की सच्चाई
क्या सिगरेट पीने से सच में भारी होती है आवाज? जानिए इसके पीछे की सच्चाई
टेलीविजन
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से मां बनने को तरस रही 'वो रहने वाली महलों' की 'रानी'
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से सूनी पड़ी है इस एक्ट्रेस की गोद
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget