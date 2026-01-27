Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की बर्फ से ढकी पहाड़ियों से एक दर्दनाक और सहमा देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं. 23 जनवरी को 19 साल का विकास राणा और उसका 13 साल का चचेरा भाई पीयूष भर्माणी माता के साथ मंदिर के दर्शन के लिए निकले थे. पहाड़ों में अचानक से मौसम में बदलाव और तेज बर्फबारी ने हालत को बेहद खराब बना दिया.

जानकारी के अनुसार, अचानक हुई भारी बर्फबारी और तेज ठंडी हवाओं की वजह से दोनों रास्ते भटक गए. पहाड़ी इलाके में दृश्यता कम हो गई और चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई. ठंड और थकान से जुझते हुए दोनों युवक घर नहीं पहुंच पाएं. अत्यधिक ठंड की वजह दोनों भाइयों की मौत हो गई.

चार दिन तक पहरा देता रहा कुत्ता

A heartbreaking story from the snow-covered hills of Chamba, Himachal Pradesh.



Two young cousins, 19-year-old Vikas Rana and 13-year-old Piyush, went to Bharmani Mata temple on January 23. Sudden heavy snowfall, freezing winds and lost paths trapped them in the mountains. They… pic.twitter.com/2cSVirin1B — Kumaon Jagran (@KumaonJagran) January 27, 2026

इस दर्दनाक घटना में जो दिल को झकझोर कर रौंगटे खड़े करने वाली बात सामने आई है, वह थी उनके पालतू कुत्ते की वफादारी. अत्यधिक ठंड, बर्फ और भूख के बावजूद वह कुत्ता चार दिनों तक दोनों शवों के पास बैठा पहरा दे रहा था. उसने वहां से अपना एक कदम भी नहीं हटाया और वहीं बैठकर अपने मालिकों के शव की रक्षा कर रहा था. चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन वह कुत्ता खामोशी से अपनी वफादारी निभा रहा था.

वफादारी देख भावुक हो गए यूजर्स

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस भावुक वीडियो ने लोगों के दिल को झकझोर कर रख दिया है. वीडियो में दिख रही घटना को देखकर यूजर्स लगातार इमोशनल कमेंट कर रहे हैं. एक अन्य यूजर ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए हिंदी में लिखा, “ये वफादारी है… इंसान होता तो छोड़कर भाग जाता. यही फर्क है इंसान और जानवर में.”

कई यूजर्स ने कुत्ते की हालत पर तरस खाई और इलाज की मांग की. एक यूजर ने लिखा इस मासूम को तुरंत मेडिकल केयर मिलनी चाहिए; साफ दिख रहा है कि ये गहरे सदमे में है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, कुत्तों की वफादारी शब्दों से परे होती है, इंसान आज भी इससे सीख नहीं पाया.