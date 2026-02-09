Video: 'मम्मी-मम्मी' की पुकार से हिल गया सोशल मीडिया, मासूम के ऊपर गिरा भारी भरकम लोहे का गेट

Viral video: सोशल मीडिया पर बच्चों के कारनामे से जुड़े कई वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं, जिसमें कुछ हंसाने वाले होते हैं और कुछ वीडियो दिल को दहलाने वाले होते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूजर्स का दिल कांप रहा है. यह वीडियो बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. कुछ ही सेकंड का यह वीडियो इतना खतरनाक है कि देखने वाले की सांसे थम जाती है.

वायरल वीडियो में साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि दो छोटे बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 6 से 7 साल के बीच बताई जा रही है, एक बड़े लोहे के चैन वाले गेट को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों बच्चे मासूमियत में गेट को धक्का देकर बंद करते हैं और फिर वापस अपने घर के अंदर जाने लगते हैं.

तभी अचानक भारी गेट जोरगार आवाज के साथ दोनों बच्चों पर गिर पड़ता है. यह पल इतना डरावना होता है कि वीडियो देख रहे यूजर्स की रूह कांप जाती है. गेट गिरते ही एक बच्चा किसी तरह खुद को बाहर निकाल लेता है, लेकिन दूसरा बच्चा पूरी तरह से गेट के नीचे दब जाता है.

‘मम्मी… मम्मी’ की चीख ने दहला दिया माहौल

गेट के नीचे दबा बच्चा दर्द और डर के मारे लगातार “मम्मी… मम्मी” चिल्लाने लगता है. उसकी चीखें सुनकर वीडियो देखने वालों की आंखें नम हो जाती हैं. बच्चा मदद के लिए हाथ-पैर मारता नजर आता है, लेकिन भारी गेट के नीचे वह बिल्कुल असहाय दिखता है.

बच्चे की चीख-पुकार सुनते ही आसपास मौजूद लोग तुरंत घरों से बाहर निकलते हैं. कुछ लोग मिलकर गेट को उठाते हैं और दबे हुए बच्चे को बाहर निकालते हैं. राहत की बात यह रहती है कि बच्चे को समय रहते बचा लिया जाता है.

मां की गोद में सुरक्षित पहुंचा बच्चा- वीडियो

बचाव के बाद बच्चा अपनी मां की गोद में चला जाता है. वीडियो में साफ दिखता है कि बच्चा डर जरूर गया है, लेकिन वह सुरक्षित है और ज्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ. मां बच्चे को सीने से लगाकर संभालती नजर आती है.