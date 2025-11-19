Video: ओवरलोडिंग! अचानक पलटा गन्ने से लदा ट्रक, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, सामने आया वीडियो

Viral Shocking Video: थोड़े ज्यादा पैसे कमाने के लिए लोग अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल देते हैं. एक दिल दहला देने वाला वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रक पर इतनी ज्यादा गन्नों की ओवरलोडिंग की गई थी कि वह चल भी नहीं पा रहा था. बाद में ट्रक पलट जाता है और ड्राइवर कूद कर अपनी जान बचाता है.

ट्रक के पलटने से चंद सेकंड पहले ड्राइवर सड़क पर कूदा

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे खड़ा ट्रक भारी ओवरलोडिंग की वजह से धीरे-धीरे एक तरफ झुकने लगता है. गन्ने का ढेर इतना ज्यादा है कि ट्रक का पूरा भार एक तरफ खिंच जाता है. जैसे ही ट्रक पलटने की स्थिति में आता है, उसी समय ड्राइवर हिम्मत दिखाता है और तुरंत ट्रक से कूद जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है. थोड़ी ही देर बाद ट्रक जोरदार आवाज के साथ सड़क पर पलट जाता है और गन्ने का पूरा ढेर सड़क पर फैल जाता है.

इस ओवरलोडिंग की भी हद है,घटना कहा जाए या दुर्घटना?यह आप ही बताओ। pic.twitter.com/kdrsENffC9 — Sajid Tyagi (@ItyagiSajid) November 18, 2025

वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि एक कार जो पास से गुजर रही होती है, ट्रक को झुकता देखकर काफी दूरी पर ही रुक जाती है. अगर वह कार आगे बढ़ जाती तो यह हादसा बेहद गंभीर बन सकता था. शुक्र है कि पलटते वक्त ट्रक के बिल्कुल पास कोई वाहन नहीं था, वरना यह घटना किसी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती थी.

यूजर्स ने ओवरलोडिंग पर नाराजगी जताई

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं. कमेंट सेक्शन में कई लोग ओवरलोडिंग पर नाराजगी जता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर की समझदारी ने उसकी जान बचा ली. कई लोगों ने यह भी लिखा कि ऐसे ओवरलोड ट्रक सड़कों पर चलते हैं तो वे न सिर्फ खुद खतरा बनते हैं, बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं.