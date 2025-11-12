Video: तेज रफ्तार बाइक की कार से हुई जोरदार टक्कर, लगी भीषण आग, जिंदा जल गया शख्स

Social Media Viral Video: सड़क पर कब, कहां और कैसे हादसा हो जाए, यह कोई नहीं जानता. तेज रफ्तार और लापरवाही मिलकर अक्सर ऐसे हादसे पैदा कर देते हैं, जो देखने वालों की रूह कांप जाए. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक भयानक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर के बाद आग लग जाती है और बाइक सवार आग की लपटों में घिरकर सड़क पर दौड़ने लगता है. इस दर्दनाक नजारे को देखकर लोग हैरान रह गए.

बाइक कार के पीछे वाले हिस्से से टकराई

वीडियो में साफ दिख रहा है कि सड़क पर एक कार जा रही थी. तभी सामने से तेज रफ्तार में एक बाइक सवार आता है. बाइक कार के पीछे वाले हिस्से से टकराती है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि कुछ ही सेकंड में कार और बाइक दोनों में आग लग जाती है. आग इतनी तेजी से फैलती है कि बाइक सवार पूरी तरह उसकी चपेट में आ जाता है.

Well that's unfortunate. And 100% his own fault 😬 pic.twitter.com/xKr5nRO12T — Phoeni𝕏 2A 🇺🇸 (@Phoenix2A_1980s) November 11, 2025

धधकती आग में झुलसता युवक सड़क पर इधर-उधर भागने लगता है ताकि किसी तरह खुद को बचा सके. उसके पास चल रही एक और बाइक रुक जाती है और उस पर बैठा शख्स तुरंत अपनी बाइक सड़क पर फेंक देता है और आग में झुलस रहे युवक को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है.

हादसे में युवक को काफी चोटें आई

वीडियो में आगे दिखता है कि वहां खड़ी अन्य कारों से ड्राइवर भी बाहर निकलते हैं और युवक को बचाने के लिए दौड़ते हैं. कुछ लोग पानी और कपड़े लेकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं. इस बीच सड़क पर अफरा-तफरी मच जाती है. यह पूरी घटना वहीं खड़ी एक दूसरी कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गई. जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो देखने वालों ने राहत की सांस ली कि युवक की जान बच गई. हालांकि उसे गंभीर चोटें आई हैं और वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती है.