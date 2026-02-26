Video: धरती निगल गई गाड़ियां! सिग्नल पर खड़े-खड़े सिंकहोल में समाई कारें, ऐसे बची ड्राइवर की जान
Viral Video: ओमाहा में ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी दो कारें अचानक जमीन धंसने से बने सिंकहोल में गिर गईं, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद कर ड्राइवरों को सुरक्षित बाहर निकाला.
Viral Video: ओमाहा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी दो गाड़ियां अचानक जमीन धंसने से बने सिंकहोल में गिर जाती हैं. यह पूरी घटना बेहद डरावनी होने के साथ-साथ राहत देने वाली भी रही, क्योंकि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद करते हुए ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
यह घटना यूनिवर्सिटी ऑफ़ नेब्रास्का-ओमाहा (UNO) पब्लिक सेफ्टी के सिक्योरिटी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल गया वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक लाइट पर दो कारें पहले से खड़ी थीं, जबकि पीछे से दो अन्य गाड़ियां आकर थोड़ी दूरी पर रुकती हैं.
हे भगवान !— Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) February 26, 2026
जब दो गाड़ियां traffic light पर खड़े खड़े यूँ सिंकहोल में गिर गईं!
ड्राइवर को राहगीरों ने हाथ पकड़ कर बाहर खींचा
और ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ़ नेब्रास्का-ओमाहा पब्लिक सेफ्टी के सिक्योरिटी कैमरे में क़ैद हो गया pic.twitter.com/Ol0D0BDkJt
अचानक धंसी जमीन, सिंकहोल में समाईं कारें
वीडियो के अनुसार, कुछ ही सेकंड में सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस जाता है और ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी दोनों कारें सीधे सिंकहोल में गिर जाती हैं. यह दृश्य इतना अचानक था कि पीछे खड़ी गाड़ियों के ड्राइवर घबरा गए और तुरंत अपनी गाड़ियां पीछे कर लीं. सिंकहोल बनने के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े और कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे.
सिंकहोल कैसे बनते हैं?
विशेषज्ञों के मुताबिक, सिंकहोल आमतौर पर जमीन के नीचे पानी के बहाव या मिट्टी के कटाव के कारण बनते हैं. जब नीचे की परत कमजोर हो जाती है तो अचानक सड़क धंस जाती है और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं.
राहगीरों ने दिखाई बहादुरी
हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद राहगीरों और एक कार ड्राइवर ने बिना देर किए मदद शुरू कर दी. वीडियो में दिख रहा है कि लोग सिंकहोल के पास पहुंचकर अंदर फंसे ड्राइवरों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि एक महिला ड्राइवर को लोगों ने हाथ पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाला. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस साहसिक मदद की जमकर सराहना कर रहे हैं और इसे इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL