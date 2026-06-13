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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअजगर के मुंह में डाल दिया सिर! फिर दावन ने किया जानलेवा हमला, VIDEO देख कांप उठेंगे आप

अजगर के मुंह में डाल दिया सिर! फिर दावन ने किया जानलेवा हमला, VIDEO देख कांप उठेंगे आप

Viral video: अजगर को पालतू समझकर शख्स ने जैसे ही अपना सिर उसके मुंह में डाला, अगले ही पल सांप ने पलटवार कर दिया. खौफनाक वीडियो ने सोशल मीडिया पर दहशत फैला दी.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 13 Jun 2026 07:03 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. इंसान की एक छोटी सी लापरवाही कैसे जानलेवा बन सकती है, इसका खौफनाक उदाहरण इस वीडियो में साफ नजर आता है. वीडियो में एक शख्स अपनी ‘बहादुरी’ दिखाने के चक्कर में एक विशाल अजगर के मुंह में अपना सिर डाल देता है. लेकिन अगले ही पल जो होता है, वो हर किसी को डर से सिहरने पर मजबूर कर देता है.

खतरनाक स्टंट पड़ा भारी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बड़े आराम से एक विशाल अजगर के पास खड़ा है. आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं, जो इस पूरे ‘स्टंट’ को देख रहे होते हैं. शख्स को शायद यह भरोसा होता है कि यह सांप पालतू है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. इसी भरोसे के चलते वह धीरे-धीरे अपना सिर अजगर के खुले मुंह के अंदर डाल देता है.

पलभर में बदला मंजर

जैसे ही शख्स अपना सिर सांप के मुंह में डालता है, स्थिति अचानक बदल जाती है. अजगर तुरंत हरकत में आता है और हमला करने की कोशिश करता है. यह देख वहां मौजूद लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं. वीडियो में अफरा-तफरी का माहौल साफ दिखाई देता है. हालांकि क्लिप यहीं खत्म हो जाती है, जिससे यह साफ नहीं हो पाता कि शख्स को कितना नुकसान हुआ.

‘पालतू’ समझने की गलती

वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि जंगली जानवर चाहे कितने भी ‘ट्रेंड’ या ‘पालतू’ क्यों न लगें, उनकी प्रकृति नहीं बदलती. अजगर जैसे खतरनाक सांप कभी भी हमला कर सकते हैं, खासकर जब उन्हें खतरा महसूस होता है. विशेषज्ञ भी बार-बार चेतावनी देते हैं कि इस तरह के जोखिम भरे स्टंट से दूर रहना चाहिए.

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सोशल मीडिया पर डर और गुस्सा

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कई यूजर्स ने इसे “मौत को न्योता देने वाली हरकत” बताया, तो कुछ ने शख्स की इस हरकत को ‘पागलपन’ करार दिया. वहीं कई लोगों ने ऐसे स्टंट्स पर सख्त रोक लगाने की मांग भी की है. वीडियो को @WolfprwX नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 07:03 PM (IST)
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