अजगर के मुंह में डाल दिया सिर! फिर दावन ने किया जानलेवा हमला, VIDEO देख कांप उठेंगे आप

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. इंसान की एक छोटी सी लापरवाही कैसे जानलेवा बन सकती है, इसका खौफनाक उदाहरण इस वीडियो में साफ नजर आता है. वीडियो में एक शख्स अपनी ‘बहादुरी’ दिखाने के चक्कर में एक विशाल अजगर के मुंह में अपना सिर डाल देता है. लेकिन अगले ही पल जो होता है, वो हर किसी को डर से सिहरने पर मजबूर कर देता है.

खतरनाक स्टंट पड़ा भारी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बड़े आराम से एक विशाल अजगर के पास खड़ा है. आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं, जो इस पूरे ‘स्टंट’ को देख रहे होते हैं. शख्स को शायद यह भरोसा होता है कि यह सांप पालतू है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. इसी भरोसे के चलते वह धीरे-धीरे अपना सिर अजगर के खुले मुंह के अंदर डाल देता है.

A snake is always a snake. pic.twitter.com/UT1QdqkxRK — Wolf (@WolfprwX) June 12, 2026

पलभर में बदला मंजर

जैसे ही शख्स अपना सिर सांप के मुंह में डालता है, स्थिति अचानक बदल जाती है. अजगर तुरंत हरकत में आता है और हमला करने की कोशिश करता है. यह देख वहां मौजूद लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं. वीडियो में अफरा-तफरी का माहौल साफ दिखाई देता है. हालांकि क्लिप यहीं खत्म हो जाती है, जिससे यह साफ नहीं हो पाता कि शख्स को कितना नुकसान हुआ.

‘पालतू’ समझने की गलती

वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि जंगली जानवर चाहे कितने भी ‘ट्रेंड’ या ‘पालतू’ क्यों न लगें, उनकी प्रकृति नहीं बदलती. अजगर जैसे खतरनाक सांप कभी भी हमला कर सकते हैं, खासकर जब उन्हें खतरा महसूस होता है. विशेषज्ञ भी बार-बार चेतावनी देते हैं कि इस तरह के जोखिम भरे स्टंट से दूर रहना चाहिए.

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सोशल मीडिया पर डर और गुस्सा

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कई यूजर्स ने इसे “मौत को न्योता देने वाली हरकत” बताया, तो कुछ ने शख्स की इस हरकत को ‘पागलपन’ करार दिया. वहीं कई लोगों ने ऐसे स्टंट्स पर सख्त रोक लगाने की मांग भी की है. वीडियो को @WolfprwX नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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