How Cute! हेलमेट पहनकर स्कूटी पर बैठी बिल्ली ने की मछली चुराने की कोशिश, दिल जीत लेगा वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक चालाक बिल्ली स्कूटी पर बैठे लोगों का ध्यान खींच रही है. इस वीडियो में बिल्ली ने छोटे से हेलमेट में बड़े आराम से स्कूटी की सीट संभाली हुई है और पास खड़ी दूसरी स्कूटी से सूखी मछली चुराने की कोशिश करती नजर आती है.

वीडियो में बिल्ली के चेहरे के हावभाव और हरकतें बेहद मनोरंजक हैं. जैसे ही बिल्ली मछली के पास जाती है, एक दर्शक ने चेतावनी भरी गाड़ी की आवाज निकालकर उसे रोक दिया. इस पर बिल्ली कुछ पल के लिए चौंकती है और फिर पीछे हट जाती है. उसकी प्रतिक्रिया देखकर लोग हंसते हुए कह रहे हैं कि यह बिल्ली बिल्कुल इंसानी भाव व्यक्त कर रही है.

🚨 FUN BIT



The sneaky cat… It tried to steal a dried fish, but a watcher used a warning sound to stop it.



The look on the cat’s face is priceless! pic.twitter.com/Gsjgb1mmbe — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) February 20, 2026

बिल्ली की नटखट हरकत

वीडियो यह दर्शाता है कि जानवर भी कभी-कभी अपनी नटखट हरकतों से लोगों को चौंका देते हैं. वीडियो का वायरल होना बिल्ली की चतुराई, हेलमेट में बैठने की अजीबोगरीब आदत और स्कूटी पर उसके आरामदायक पोज़ के कारण है. लोग इसे देखकर न सिर्फ हंसते हैं, बल्कि इसे शेयर भी करना चाहते हैं क्योंकि यह रोजमर्रा के जीवन में देखने को बहुत ही अनोखा और मजेदार दृश्य है.

क्या यह केवल मनोरंजन है?

एक्सपर्टों के मुताबिक, ऐसे वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं और इन्हें देखकर बच्चों और बड़ों दोनों को हंसी आती है. हालांकि, इसे वास्तविक जीवन में नकल करने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि स्कूटी या वाहन पर जानवरों को बैठाना दुर्घटना का कारण बन सकता है.

चालक बिल्ली ने जीता दर्शकों का दिल

इस वीडियो पर यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा कि वीडियो के अंत में देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति दोनों सवारों के ठीक सामने रुक गया है, जो बिल्ली की हरकतों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण था. एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह दृश्य बिल्कुल चीन की गलियों की याद दिलाता है, जहां बिल्ली छोटे हेलमेट में आराम से स्कूटर पर बैठी है, जबकि उसका मालिक मछली ढो रहा है.