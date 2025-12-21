सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या ट्रेंड करने लगे, कोई नहीं जानता. कभी अजीब फैशन वायरल हो जाता है तो कभी अनोखा खाना लोगों को हैरान कर देता है. इस बार इंटरनेट पर जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, उसने लोगों के स्वाद और सोच दोनों को झकझोर कर रख दिया है. वीडियो में एक महिला ऐसी डिश बनाती दिखाई दे रही है, जिसे देखकर लोग पहले तो चौंक रहे हैं और फिर हंसते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या बना डाला. इस वायरल वीडियो में महिला पॉपकॉर्न से करी यानी सब्जी बनाती नजर आ रही है. पॉपकॉर्न, जो आमतौर पर सिनेमा हॉल या चाय के साथ खाया जाता है, अब सब्जी बनकर थाली में पहुंच चुका है.

महिला ने बनाई पॉपकॉर्न करी

वायरल वीडियो में सबसे पहले महिला कच्चे पॉपकॉर्न के दानों को कुकर या बर्तन में डालकर उन्हें अच्छी तरह से फुला लेती है. जैसे ही पॉपकॉर्न तैयार होते हैं, वह उन्हें अलग निकालकर रख देती है. इसके बाद महिला एक कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाती है और उसमें मक्खन डालती है. मक्खन पिघलते ही उसमें बारीक कटे प्याज डाले जाते हैं, जिन्हें हल्का सुनहरा होने तक भूना जाता है. इसके बाद वह अलग-अलग सब्जियां डालती है, जिनमें हरी सब्जियां और कुछ मसालेदार सामग्री शामिल होती है.

तमाम मसाले डालकर पकाई फिर शौक से खाई

जब सब्जियां अच्छे से पक जाती हैं, तो महिला उसमें दही डालती है और उसे अच्छे से चलाती है ताकि करी में हल्की सी मलाईदार बनावट आ जाए. इसके बाद वह गर्म मसाले और पिसे हुए मसाले डालती है, जिससे पूरी कढ़ाई से तेज खुशबू आने लगती है. मसाले भुनने के बाद महिला आखिर में तैयार किए गए पॉपकॉर्न को सीधे इस करी में डाल देती है. पॉपकॉर्न डालने के बाद वह सबको अच्छे से मिलाती है और कुछ देर तक पकने देती है.

वीडियो में आगे दिखाया जाता है कि करी तैयार होने के बाद महिला उसे प्लेट में निकालती है और बड़े चाव से खाने लगती है. महिला के चेहरे के भाव देखकर साफ लगता है कि उसे यह अनोखी डिश काफी पसंद आ रही है. यही वजह है कि यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया.

यूजर्स बोले, दिखने में अजीब लेकिन स्वाद में लाजवाब

वीडियो वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने इसे खाना नहीं बल्कि प्रयोग बताया. वहीं कई लोगों ने मजाक में लिखा कि अब पॉपकॉर्न भी सुरक्षित नहीं रहा. कुछ लोगों ने इसे देसी जुगाड़ बताया और कहा कि भारत में कुछ भी सब्जी बन सकता है. वहीं कुछ यूजर्स ने महिला की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा कि नया ट्राय करना कोई गलत बात नहीं है. वीडियो को suguna_cooking_channel नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगो ने वीडियो को लाइक भी किया है.

