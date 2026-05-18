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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'तो इसलिए लेट होती है ट्रेनें' लोको पायलट ने खुद बता दी सिस्टम की सच्चाई, बोला- हम नहीं है जिम्मेदार

'तो इसलिए लेट होती है ट्रेनें' लोको पायलट ने खुद बता दी सिस्टम की सच्चाई, बोला- हम नहीं है जिम्मेदार

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लोको पायलट खड़ी ट्रेन में ही वीडियो बनाने लगा और लोगों को बताने लगा कि आखिर ट्रेनें लेट क्यों होती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 18 May 2026 04:35 PM (IST)
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ट्रेन से आपने कभी ना कभी यात्रा तो की ही होगी और हर किसी को ट्रेन लेट होने का अनुभव कभी ना कभी तो हुआ ही होगा. लेकिन क्या आपने सोचा है कि ट्रेनें लेट क्यों होती है और इसके पीछे कौन जिम्मेदार होता है. कई लोग ट्रेन के ड्राइवर यानी लोको पायलट को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसी सच्चाई को खुद एक लोको पायलट ने वीडियो के माध्मय से बताया और कहा कि हम इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होते हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

लोको पायलट ने बताया क्यों लेट होती है ट्रेनें

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लोको पायलट खड़ी ट्रेन में ही वीडियो बनाने लगा और लोगों को बताने लगा कि आखिर ट्रेनें लेट क्यों होती हैं. लोको पायलट ने कहा कि अक्सर लोगों को हम में दोष नजर आता है कि लोको पायलट की वजह से ट्रेन लेट हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम तो ट्रेन लेकर चलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, लेकिन जैसा कि आपको दिख रहा है कि सिग्नल हमारा रेड है और हम तब तक यहां रुके रहेंगे जब तक कि ये सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता. इतने में एक ट्रेन वहां आती है जो लोको पायलट को क्रॉस करते हुए निकल जाती है, इसे लेकर लोको पायलट कहता है कि ये हमसे अच्छी एक्सप्रेस ट्रेन है और इसे आगे बढ़ाना है इसलिए हमें रोक दिया गया है. ये सिलसिला चलता ही रहेगा.

2 घंटे पहले निकले, ट्रेन चली केवल 30 किमी

लोको पायलट वीडियो में ये भी कहता है कि ट्रेन को चले 2 घंटे बीत चुके हैं लेकिन इतनी बार पासिंग हुई है कि हम लगातार रुके हैं जिसकी वजह से हमने केवल 30 किमी का ही सफर तय किया है. लोको पायलट कहता है कि ट्रेन के संचालन में लोको पायलट पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि सिग्नल और ट्रेनों की संख्या की बढ़ोतरी पर भी यह निर्भर करता है.

किसे बताया जिम्मेदार

लोको पायलट कहता है कि ट्रेनों के लेट होने की जिम्मेदारी उस शख्स की होती है जो स्टेशन मास्टर को निर्देश देता है कि कौन सी ट्रेन कब निकालनी है और किस ट्रेन को आगे या पीछे रखना है. हम खुद जल्दी में रहते हैं, हमें खुद जल्दी घर पहुंचना होता है. लेकिन ट्रेन के लेट होने की वजह से हम रात को 1-2 बजे तक घर पहुंच पाते हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, इतना बड़ा सच आज सामने आया

वीडियो को @Divya_Tripa23 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इतना बड़ा सच आज सामने आया है, जय हो सोशल मीडिया. एक और यूजर ने लिखा....ओवर टाइम का पैसा भी तो मिलता होगा, वो भी बताओ. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...नौकरी छोड़ दो भाई, परेशान नहीं होना है.

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Published at : 18 May 2026 04:35 PM (IST)
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