ईरान में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया है और हर तरफ केवल एक ही नारा है, किसी भी तरह से सत्ता को उखाड़ फेंकना. हर ओर हिंसा की खबरें हैं और देश में इंटरनेट बंद हो चुका है. ऐसे में सोशल मीडिया पर दावे हो रहे हैं कि अगर सत्ता की चाबी खामेनेई के हाथ से फिसलती है तो वो किस देश में शरण लेंगे या कौनसा देश उन्हें रखने के लिए राजी होगा. इंटरनेट पर इन दावों ने अब पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और सोशल मीडिया इसे लेकर कई भागों में बंट गया है.

ईरान में बेकाबू होते जा रहे हालात

मौजूदा वक्त में अगर किसी देश की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है तो वो है ईरान, जहां दशकों से राज कर रहे अली खामेनेई के खिलाफ वहां की जनता ने दम भर लिया है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं. ऐसे में अगर हालात काबू से बाहर जाते हैं तो खामेनेई ईरान की राजधानी तेहरान को छोड़कर भाग सकते हैं. लेकिन अगर खामेनेई ऐसा करते हैं तो उनके लिए अगला ऑप्शन क्या होगा और वो किस देश में शरण लेंगे इसकी चर्चा भी सोशल मीडिया पर तेज हो गई है.

इस देश में शरण ले सकते हैं खामेनेई, बोला सोशल मीडिया

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का कहना है कि ईरान के संबंध ज्यादातर देशों से बिगड़ चुके हैं, लेकिन अब भी खामेनेई के पास एक विकल्प मौजूद है और वो है मॉस्को. इसके अलावा कुछ लोगों ने ईरान और रूस के संबंधों का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि मुमकिन है खामेनेई अपने परिवार के खास सदस्यों के साथ रूस में ही शरण ले लें. कयास तो ये भी लगाए जा रहें हैं कि खामेनेई ईरान छोड़कर रूस जा चुके हैं. ब्रिटिश मीडिया द टाइम्स ने एक खुफिया स्त्रोत से इस जानकारी को आम किया है.

फिलहाल ईरान में मजबूत सुरक्षा में है खामेनेई

आपको बता दें कि अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं. इसके अलावा वो ईरान के धार्मिक नेता भी हैं. ऐसे में अगर वो देश छोड़कर भागते हैं तो दूसरे देश में उन्हें ईरान जैसी सुरक्षा मिलेगी या नहीं कहना मुश्किल है. फिलहाल खामेनेई की सुरक्षा में पुलिस और ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड जैसी मजबूत और सख्त लेयर है. इस स्तर की सुरक्षा के लिए खामेनेई को गंभीर वक्त में शरण के लिए देश चुनते वक्त गंभीरता से सोचना होगा.

