Video: बैलेंस बिगड़ा और थम गई सांसें! कन्नौज में टावर से गिरते युवक का वीडियो वायरल

Video: बैलेंस बिगड़ा और थम गई सांसें! कन्नौज में टावर से गिरते युवक का वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह मोबाइल टावर पर चढ़ा और गिर गया. यह वीडियो इस बात की गवाही देता है कि रील बनाने के लिए जीवन खतरे में डालना जानलेवा साबित हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 11 Feb 2026 05:31 PM (IST)
Viral video: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है. लोग वीडियो बनाकर अपने विचार, अनुभव या मनोरंजन पोस्ट करते हैं. हालांकि कई वीडियो हमें न चाहकर भी हंसने पर मजबूर कर देते हैं, जबकि वहीं कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं जो देखने में खतरनाक और पागलपन भरे होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो उत्तर प्रदेश के कन्नौज से हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. 

वीडियो में साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि लड़का मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ है. शुरू में यह सब हर किसी को मजाक, वीडियो बनाने, या अपनी जिद को पूरी करने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ है, ऐसा लगता है. लेकिन जैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ता है, वैसे ही लड़का नीचे गिर जाता है. फिलहाल तो वह अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. यह घटना सोशल मीडिया के बढ़ते नशे और रील बनाने की प्रबल इच्छा का एक दुखद मिसाल है. 

वायरल वीडियो की अतरंगी दुनिया

सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता है. इन वीडियो में लोग अपनी हिम्मत, मज़ाक या पागलपन दिखाने की कोशिश करते हैं. कुछ वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं, तो कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिनसे खतरनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं. कन्नौज का यह मामला इस बात को उजागर करता है कि रील का पागलपन और सोशल मीडिया का नशा कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है.

एक पल की शोहरत, जीवन पर भारी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने यूजर्स में चिंता बढ़ा दी है. एक यूजर ने लिखा, रील बनाने का जूनून अब क्रिएटिविटी से बढ़कर खुदकुशी की ओर मुड़ चुका है. एक पल की शोहरत के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाना बहादुरी नहीं, बल्कि गंभीर मानसिक भटकाव है. होश में आइए, इससे पहले कि स्क्रीन का यह नशा आपकी जिंदगी को ऑफलाइन कर दे. जबकि वहीं दूसरे यूजर ने टिप्पणी की, यह अब कैंसर से भी ज्यादा हानिकारक रूप ले रहा है.

Published at : 11 Feb 2026 05:31 PM (IST)
