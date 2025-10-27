अचानक पटरी से उतरी तेज रफ्तार ट्रेन! लाइव वीडियो आया सामने, भयानक नजारा देख कांपे यूजर्स

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. वीडियो में एक तेज रफ्तार ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है. अंदर बैठे यात्री खिड़की से बाहर का नजारा शूट कर रहे होते हैं. सबकुछ ठीक-ठाक चलता है, लेकिन कुछ ही पल में जो दृश्य सामने आता है, उसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है. अचानक ट्रेन जोरदार झटके के साथ पटरी से उतर जाती है और कुछ ही सेकंड में धरती में धंस जाती है. इस भयानक दृश्य को देखने वालों की सांसें थम जाती हैं. यात्री अंदर से घबराकर चिल्लाने लगते हैं और बोगी में अफरा-तफरी मच जाती है.

ट्रेन के डीरेल होते ही मची अफरा तफरी!

वीडियो में साफ दिखता है कि जैसे ही ट्रेन डीरेल होती है, उसके अंदर सवार लोग संभल नहीं पाते. किसी का मोबाइल गिरता है, कोई अपने बच्चे को संभालने की कोशिश करता है तो कोई खिड़की से बाहर झांककर स्थिति को समझने की कोशिश में जुट जाता है. बोगी के अंदर से लोगों की चीख-पुकार सुनाई देती है. कुछ यात्री अपने सामान को छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. धूल और धुएं के बीच चारों ओर भगदड़ मच जाती है.

वीडियो ने मचाया हड़कंप

यह वीडियो कब और कहां का है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है. लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह किसी विदेशी रेलवे ट्रैक का दृश्य है. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि यह किसी ट्रेन सिमुलेशन या एआई क्लिप का हिस्सा हो सकता है. बावजूद इसके, वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है. हर कोई इसे देखकर हैरान है कि इतनी तेज रफ्तार में चलती ट्रेन आखिर कैसे एक झटके में पटरी से उतरकर जमीन में समा गई.

यूजर्स बोले, किसी चमत्कार से कम नहीं कि लोग बच गए

लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा..."अगर यह असली है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि कोई हताहत नहीं हुआ!" वहीं कुछ ने लिखा कि "इसे देखकर इस देश के रेलवे सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाना लाजमी है." वीडियो के कमेंट सेक्शन में हजारों यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. किसी ने इसे हॉरर सीन बताया तो किसी ने कहा कि यह एक बड़ा सबक है कि ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए. वीडियो को rohmatbekti नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

