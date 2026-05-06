बस में पिस्टल और देसी कट्टा ले जा रहे थे बदमाश, पुलिस ने यूं दबोचा, बैग खुला तो उड़ गए होश

मेट्रो हो या ट्रेन, यात्रा करने से पहले आपकी चेकिंग क्यों की जाती है अगर ये सवाल मन में आता है तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो आपके लिए है. वीडियो में एक प्राइवेट बस के स्लीपर कोच में पुलिस ने जो देखा उसने सभी को हैरान करके रख दिया. दो युवक बस में अपने साथ खतरनाक हथियार लेकर सवार हुए थे जिससे किसी की भी जान आसानी से ली जा सकती थी. लेकिन पुलिस ने वक्त रहते तत्परता दिखाई और इन्हें धर दबोचा. वीडियो में पुलिस को संदिग्धों की तलाशी लेते देखा गया जिसके बाद बैग चेक करने पर उनके पास से हथियार बरामद हुए. वीडियो आपको भी हैरान कर देगा.

बस में खतरनाक हथियार लेकर जा रहे थे युवक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो गुजरात का बताया जा रहा है. वीडियो में एक प्राइवेट बस चौराहे पर खड़ी है और उसमें कुछ पुलिसकर्मी चढ़े हैं, शुरूआत में देखने पर लगता है कि ये आम चेकिंग हो सकती है, लेकिन जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता है लोगों की आंखों फटी रह जाती हैं. पुलिस जैसे ही बस के पीछे वाले हिस्से में पहुंचती है वहां दो युवक कुछ बैग्स के साथ मौजूद रहते हैं और जैसे ही उनका बैग खोला जाता है पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं.

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बैग से निकली पिस्टल और देसी कट्टा

पुलिस जब इन युवकों के बैग खोलती है तो बैग से पिस्टल और देसी कट्टा बरामद होता है, जिसके बाद पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं. देसी कट्टा और पिस्टल जैसे खतरनाक हथियारों को देखकर पुलिस तुरंत उन्हें जब्त करती है और दोनों युवकों को अपने साथ ले जाती है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स ने पुलिस को किया सलाम

वीडियो को sunny_vlog6419 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गुजरात पुलिस को इस काम के लिए सलाम है. एक और यूजर ने लिखा...पुलिस ने एक दम सही काम किया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों की पूरी जांच होनी चाहिए, बस वालों को भी जांच परखकर बस में जगह देनी चाहिए.

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