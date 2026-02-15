शादी का जश्न, गाड़ियों का काफिला और ढोल-नगाड़ों के बीच खुशियों से भरा माहौल… लेकिन कुछ ही पलों में यह खुशी मातम जैसी अफरा-तफरी में बदल गई. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में दिख रहा है कि बारात में शामिल दूल्हे की कार अचानक अनियंत्रित हो जाती है और सड़क से उतरकर खेत में पलट जाती है. वीडियो में गाड़ियों का लंबा काफिला नजर आ रहा है, तभी अचानक आगे चल रही कार संतुलन खो देती है और पल भर में हादसा हो जाता है. इस घटना ने न सिर्फ बारात में शामिल लोगों को झकझोर दिया, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स को भी हैरान कर दिया है.

बीच रास्ते में पलट गई बारात की कार

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कई गाड़ियां एक साथ सड़क पर चल रही हैं. बताया जा रहा है कि यह काफिला एक बारात का था और दूल्हा अपनी कार में बैठकर शादी समारोह की ओर जा रहा था. माहौल पूरी तरह उत्सव का था, लेकिन अचानक एक मोड़ या असंतुलन के चलते दूल्हे की कार सड़क से नीचे उतर गई.

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कार सड़क किनारे ढलान की तरफ बढ़ती है और कुछ ही सेकंड में खेत में जाकर पलट जाती है, पीछे चल रही गाड़ियां तुरंत रुक जाती हैं और बारात में शामिल लोग घबराकर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ते हैं. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स भी सदमे में हैं.

यूजर्स बोले, शराब के नशे में यही होता है

वीडियो को Cʜocoɭatƴ Suhaib Zahan नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हर बारात में ऐसे एक दो धुरंधर होते ही हैं. एक और यूजर ने लिखा...और भगा लो कार को. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हवा बाजी नहीं है ये, शराब के नशे में चूर होगा ड्राइवर.

