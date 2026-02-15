हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: खुशियों के काफिले में चीख-पुकार! बारात में जा रही दूल्हे की कार खेत में पलटी, वीडियो वायरल

Video: खुशियों के काफिले में चीख-पुकार! बारात में जा रही दूल्हे की कार खेत में पलटी, वीडियो वायरल

वीडियो में गाड़ियों का लंबा काफिला नजर आ रहा है, तभी अचानक आगे चल रही कार संतुलन खो देती है और पल भर में हादसा हो जाता है. इस घटना ने न सिर्फ बारात में शामिल लोगों को झकझोर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 15 Feb 2026 04:52 PM (IST)
Preferred Sources

शादी का जश्न, गाड़ियों का काफिला और ढोल-नगाड़ों के बीच खुशियों से भरा माहौल… लेकिन कुछ ही पलों में यह खुशी मातम जैसी अफरा-तफरी में बदल गई. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में दिख रहा है कि बारात में शामिल दूल्हे की कार अचानक अनियंत्रित हो जाती है और सड़क से उतरकर खेत में पलट जाती है. वीडियो में गाड़ियों का लंबा काफिला नजर आ रहा है, तभी अचानक आगे चल रही कार संतुलन खो देती है और पल भर में हादसा हो जाता है. इस घटना ने न सिर्फ बारात में शामिल लोगों को झकझोर दिया, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स को भी हैरान कर दिया है.

बीच रास्ते में पलट गई बारात की कार

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कई गाड़ियां एक साथ सड़क पर चल रही हैं. बताया जा रहा है कि यह काफिला एक बारात का था और दूल्हा अपनी कार में बैठकर शादी समारोह की ओर जा रहा था. माहौल पूरी तरह उत्सव का था, लेकिन अचानक एक मोड़ या असंतुलन के चलते दूल्हे की कार सड़क से नीचे उतर गई.

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कार सड़क किनारे ढलान की तरफ बढ़ती है और कुछ ही सेकंड में खेत में जाकर पलट जाती है, पीछे चल रही गाड़ियां तुरंत रुक जाती हैं और बारात में शामिल लोग घबराकर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ते हैं. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स भी सदमे में हैं.

यह भी पढ़ें: जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल

यूजर्स बोले, शराब के नशे में यही होता है

वीडियो को  Cʜocoɭatƴ Suhaib Zahan नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हर बारात में ऐसे एक दो धुरंधर होते ही हैं. एक और यूजर ने लिखा...और भगा लो कार को. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हवा बाजी नहीं है ये, शराब के नशे में चूर होगा ड्राइवर.

यह भी पढ़ें: तेंदुए को 'बेहोश' समझ बैठे थे लोग, वह अचानक ऐसे झपटा... होश उड़ा देगा वीडियो

Published at : 15 Feb 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
पंजाब
पंजाब में BJP को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने थामा अकाली दल का दामन
पंजाब में BJP को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने थामा अकाली दल का दामन
क्रिकेट
NEP vs WI: वेस्टइंडीज सुपर-8 में क्वालीफाई करने वाली बनी पहली टीम, हार के साथ नेपाल का बोरिया-बिस्तर सिमटा
वेस्टइंडीज ने सुपर-8 में रखा कदम, हार के साथ नेपाल का बोरिया-बिस्तर सिमटा
साउथ सिनेमा
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स? नेटफ्लिक्स ने दिया बड़ा ऑफर
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रिलीज के साथ ही ‘O Romeo’ विवादों में, मेकर्स पहुंचे कोर्ट
Jagadhatri: 😒Rekha ने बनाया Jagdhatri की बेइज्जती का प्लान, पिता भी हुए शामिल #sbs (15.02.2026)
Dhurandhar की Actress, Sara Arjun भी पहुंची Sadhguru के आश्रम; यहीं से की है पढ़ाई
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | T20 World Cup | Mahashivratri | Operation Sindoor | Delhi Pollution
T20 World Cup 2026: बारिश बिगाड़ेगी खेल? कोलंबो स्टेडियम से देखिए पल-पल की रिपोर्ट |IND Vs PAK
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
पंजाब
पंजाब में BJP को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने थामा अकाली दल का दामन
पंजाब में BJP को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने थामा अकाली दल का दामन
क्रिकेट
NEP vs WI: वेस्टइंडीज सुपर-8 में क्वालीफाई करने वाली बनी पहली टीम, हार के साथ नेपाल का बोरिया-बिस्तर सिमटा
वेस्टइंडीज ने सुपर-8 में रखा कदम, हार के साथ नेपाल का बोरिया-बिस्तर सिमटा
साउथ सिनेमा
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स? नेटफ्लिक्स ने दिया बड़ा ऑफर
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स?
इंडिया
‘अफसोस, साथ में नहीं...’, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच शेयर नहीं करने पर शशि थरूर का रिएक्शन वायरल
‘अफसोस, साथ में नहीं...’, हार्वर्ड में प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच शेयर नहीं करने पर थरूर का रिएक्शन वायरल
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
फूड
How to Clean Grapes Properly: क्या आप भी अंगूर धोकर खा रहे हैं? जानें इन्हें साफ करने का यह है सही तरीका
क्या आप भी अंगूर धोकर खा रहे हैं? जानें इन्हें साफ करने का यह है सही तरीका
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तानी मौलाना ने खुद बताया हिंदुस्तानी, बोला हम हिंदुस्तान से हैं....लाखों लोगों ने देखा वीडियो, आप भी देखें
पाकिस्तानी मौलाना ने खुद बताया हिंदुस्तानी, बोला हम हिंदुस्तान से हैं....लाखों लोगों ने देखा वीडियो, आप भी देखें
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget