टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता हर रिश्ते से बढ़कर होता है. मां बाप तो केवल बच्चे को दुनिया में लाते हैं, लेकिन उसे बनाने और संवारने का जिम्मा टीचर पर होता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते की अलग ही परिभाषा पेश की है जिसमें एक बच्चे ने जो कि यूकेजी का मालूम हो रहा है, अपनी टीचर की जुल्फे नोचे ऐसे बैठा है जैसे पिछले जन्म का कोई बदला ले रहा हो. वीडियो देखने के बाद आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी.

गुस्से में छोटे बच्चे ने नोच लिए टीचर के बाल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटा बच्चा क्लास में बैठकर जोर जोर से रो रहा है. लेकिन रोते हुए अगर उसका कारनामा आप देख लेंगे तो आप का भी सिर चकरा जाएगा. दरअसल, इस छोटे बच्चे ने अपनी टीचर के बालों को ऐसे नोचा हुआ है जैसे घर में दो भाई बहन आपस में लड़ते हैं. दावा किया जा रहा है कि टीचर ने इस बच्चे को किसी बात को लेकर डांट लगाई थी, जिसके बाद बच्चा बुरी तरह से हर्ट हो गया और अपने गुस्से पर आपा खो बैठा.

छुड़ाती रही मैडम, नोचता रहा मासूम

आपा खोने के बाद बच्चे ने आव देखा न ताव, रोते हुए अपनी टीचर के बाल ही नोच डाले. वीडियो में दिख रहा है कि टीचर पूरी कोशिश कर रही है अपने बालों को छुड़वाने की, लेकिन बच्चा है कि तस से मस नहीं हो रहा है. क्लास में ही किसी ने टीचर और बच्चे की इस क्यूट लड़ाई का वीडियो कैमरे में शूट कर लिया. वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स अलग अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, हमारे जमाने की होती तो दोगुना पिटते

वीडियो को @Mariyam_MBD नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अरे अगर हमारी टीचर होती तो अब तक हम परलोक सिधार गए होते. एक और यूजर ने लिखा...आजकल के माहौल ने बच्चों को इतनी हिम्मत दे दी है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हमारे जमाने की टीचर होती तो दोगुना मारती.

