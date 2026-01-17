Video: ‘सोचा था अव्यवस्थित होगा, लेकिन…’, भारतीय स्लीपर ट्रेन को लेकर विदेशी यात्री की बदल गई सोच
Viral Video: विदेशी ट्रैवलर इनेस फारिया ने भारतीय रेलवे की रात की स्लीपर ट्रेन यात्रा को साफ, सुरक्षित और उम्मीद से बेहतर बताया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोगों ने भारत में उनका स्वागत किया.
Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे कई वीडियो वायरल होते हैं जो लोगों की सोच बदलने पर मजबूर कर देती है. फिलहाल एक विदेशी महिला यात्री का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है, जिसमें उन्होंने भारतीय रेलवे की रात की ट्रेन में अपने अनुभव को साझा किया है.
25 साल की इनेस फारिया, जिन्होंने दुनिया घूमने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी, उन्होंने इंस्टाग्राम पर 'भारत में एक महिला के रूप में पहली रात की ट्रेन यात्रा' शीर्षक से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी पहली सलीपर ट्रेन यात्रा का अनुभव सकारात्मक शब्दों में बताया है.
गंदगी की आशंका, लेकिन साफ-सफाई ने चौंकाय
फारिया ने वीडियो के कैप्शन में लिखा था."मुझे लगा था कि यह बहुत अव्यवस्थित होगा. भारत में मेरी पहली स्लीपर ट्रेन थी और यह सच्च में एक बहुत अच्छा अनुभव रहा. खुद को याद दिलाना है: हर बात के बारे में ज्यादा सोचना बंद करो."
इनेस फारिया अपनी सहेली के साथ ट्रेन में चढ़ी और ट्रेन की साफ-सफाई देखकर वह तुरंत प्रभावित हो गई, हालांकि पहले से तसव्वुर किया गया था के ट्रेन गंदे हो सकती है.
उन्होंने कहा, "हमारे बड़े बैगों के साथ कमरा थोड़ा छोटा पड़ गया था, लेकिन उन्होंने हमें साफ चादरें और कंबल दिए," और आगे बताया: "शौचालयों की हालत उतनी खराब नहीं थी, मुझे लगा था कि वे कहीं ज्यादा गंदे होंगे. ट्रेन बहुत साफ थी."
फारिया ने बताया कि उन्हें रात में अच्छी नींद आई और उन्होंने उन यात्रियों की तारीफ की जो पूरी रात और यात्रा के दौरान सम्मानजनक और शांत रहे. "यह अनुभव बहुत अच्छा रहा और मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर था. साथ ही, मुझे बहुत गहरी नींद आई," फारिया ने कहा.
‘भारत में आपका स्वागत है’—सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुई, सोशल मीडिया यूजर्स ने फारिया का स्वागत किया और उन्हें भारत के स्वाद और रंगों का भरपूर आनंद लेने की सलाह दी.
एक यूजर ने लिखा “यह देखकर अच्छा लगा कि कोई अच्छे बजट में मेरे देश की यात्रा कर रहा है. आपकी यात्रा मंगलमय हो, देवियों. भारत आपका खुले दिल से स्वागत करता है.” वहीं दूसरे यूजर ने सलाह दी “आप वंदे भारत ट्रेनों में भी सफर कर सकती हैं.”
एक तीसरे यूजर ने टिप्पणी की: "भारत में आपका स्वागत है. यहाँ की अव्यवस्था, प्रदूषण, हॉर्न की आवाज़, कचरा, घूरती निगाहें और सेल्फी लेने के लिए माफ करें, लेकिन उम्मीद है कि आपको यहां अच्छा लगेगा और आप फिर से आएंगी. यहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ सस्ती और भरोसेमंद हैं!"
