हवाई यात्रा आमतौर पर एक साधारण अनुभव होती है. लोग अपनी सीट पर बैठते हैं, कुछ देर में विमान उड़ान भरता है और फिर सभी अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं. लेकिन कभी-कभी ऐसी यात्राएं होती हैं जो जिंदगी भर याद रह जाती हैं. ऐसा ही एक भावुक और खास पल एक फ्लाइट में देखने को मिला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में फ्लाइट के कैप्टन ने माइक पर ऐसा ऐलान किया कि विमान में बैठे सभी यात्री हैरान भी रह गए और भावुक भी हो उठे. यह सिर्फ एक ऐलान नहीं था, बल्कि देश सेवा, परिवार और पीढ़ियों के रिश्ते की एक खूबसूरत कहानी थी.

पायलट ने फ्लाइट में अपने पिता के लिए किया खास ऐलान

वायरल हो रहे इस वीडियो में फ्लाइट के कैप्टन यात्रियों से बात करते नजर आ रहे हैं. कैप्टन ने अपना नाम रणवीर बताया और कहा कि वह आज एक खास वजह से यह ऐलान कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि करीब 39 साल पहले उन्होंने इसी डाबोलिम एयरपोर्ट से अपने नेवल फ्लाइंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद कैप्टन ने जो बताया, उसने सभी यात्रियों को चौंका दिया. उन्होंने कहा कि इस फ्लाइट में उनके पिता भी सफर कर रहे हैं. उनके पिता कोई आम यात्री नहीं हैं, बल्कि एडमिरल वी एस शेखावत हैं, जो भारत के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रह चुके हैं.

Serendipitous moment when Cobra Leader RS Shekhawat meets dad, grey shark & former CNS Adm VS Shekhawat, & VAdm IC Rao after a 70 yrs course GTG at the same airport where Ranvir started his flying career! ⚓️



A ⁦⁦Dabolim⁩ R-V fm ⁦⁦⁦⁦⁦⁦@IndiGo6E⁩ ❤️ pic.twitter.com/ECJ64LEY1u — Kaypius (@realkaypius) February 1, 2026

बेटा जिस विमान का पायलट उसी में यात्रा कर रहे थे पिता

इतना ही नहीं, कैप्टन ने आगे बताया कि उनके पिता के साथ उनके 70 साल पुराने क्लासमेट और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी वाइस एडमिरल आई सी राव भी इसी विमान में मौजूद हैं. इस तरह एक ही फ्लाइट में नौसेना की तीन पीढ़ियों और दशकों की देश सेवा का संगम देखने को मिला. कैप्टन रणवीर ने बताया कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, उस समय उनके पिता एक स्क्वाड्रन कमांडर थे. बाद में वही पिता देश की नौसेना के सबसे बड़े पद यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने. यह बात बताते समय कैप्टन की आवाज में गर्व और सम्मान साफ झलक रहा था.

अपने हाथों से पायलट ने पिता को परोसा खाना

इस भावुक पल की सबसे खास बात यह थी कि यह सब पहले से तय नहीं था. कैप्टन ने बताया कि उन्हें उड़ान से सिर्फ एक दिन पहले ही पता चला कि उनके पिता और उनके पुराने साथी इसी फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं. अपने पिता के लिए प्यार और सम्मान दिखाते हुए कैप्टन ने एक साधारण लेकिन दिल छू लेने वाला काम भी किया. उन्होंने अपने हाथों से अपने पिता के लिए भोजन लाकर दिया. इसके बाद उन्होंने यात्रियों को बताया कि सामने बैठे यह सज्जन उनके पिता हैं और वह खुद इस विमान के कैप्टन हैं.

यूजर्स ने की जमकर तारीफ

यह ऐलान सुनते ही विमान में तालियां गूंज उठीं. यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान और सम्मान साफ नजर आया. इस पल का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. लोग इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई इसे गर्व का पल बता रहा है तो कोई इसे सच्ची देशभक्ति और पारिवारिक मूल्यों की मिसाल कह रहा है. यह वीडियो दिखाता है कि वर्दी सिर्फ नौकरी नहीं होती, बल्कि पीढ़ियों तक निभाई जाने वाली एक जिम्मेदारी होती है.

