अयोध्या में रामलला के साथ अब परकोटे के मंदिरों के भी होंगे दर्शन, अंतिम चरण में ट्रस्ट की तैयारी
Ayodhya News In Hindi: बहुत जल्द रामभक्तों को भगवान श्री रामलला के साथ-साथ परकोटे में स्थित अन्य प्रमुख मंदिरों के भी दर्शन का सौभाग्य मिलने वाला है. ट्रस्ट ने इसको लेकर बड़ा संकेत दे दिया है.
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अब भगवान राम के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब दर्शन का दायरा और भी विस्तृत होने जा रहा है. बहुत जल्द रामभक्तों को भगवान श्री रामलला के साथ-साथ परकोटे में स्थित अन्य प्रमुख मंदिरों के भी दर्शन का सौभाग्य मिलने वाला है. राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसको लेकर बड़ा संकेत दे दिया है और तैयारियां लगभग पूरी होने की बात कही है.
राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि परकोटे में स्थित मंदिरों. जैसे सप्तऋषि मंदिर, शेषावतार मंदिर और कुबेर टीला के दर्शन की व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं.
योजना अब अंतिम चरण में
डॉ अनिल मिश्रा ने कहा कि सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को एक साथ इन सभी मंदिरों के दर्शन कराने की योजना पर काम अंतिम चरण में है और इसे शुरू करने में अब एक महीने से भी कम समय लग सकता है. ट्रस्ट की ओर से जल्द ही इसकी आधिकारिक तिथि की घोषणा भी कर दी जाएगी.
गर्मी का रखा जा रहा ध्यान
हालांकि, बढ़ती गर्मी को देखते हुए व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और दर्शन व्यवस्था पूरी तरह सुचारु और सुलभ बनी रहे. यानी साफ है कि आने वाले दिनों में अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को केवल रामलला ही नहीं, बल्कि परकोटे के अन्य पवित्र स्थलों के दर्शन का भी दिव्य अनुभव मिलने वाला है.
यहां बता दें कि अयोध्या में मंदिर पूर्ण होने के साथ अब आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर मंदिर प्रशासन का बेहद जोर है. जिसके लिए सुलभ दर्शन और अयोध्या की भव्यता को लेकर प्रयास काफी तेज हैं. योजना है कि जो भी श्रद्धालू यहां आए उसे यह अनुभव जिन्दगी भर याद रहे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL