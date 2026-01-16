Video: छत पर साइकिल दौड़ा रही थी बच्ची, बैलेंस बिगड़ा, सीधे नीचे गिरी, देखें डरावना वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हाल ही में एक ऐसी घटना पेश आई है, जिसे देखकर माता-पिता के दिल दहल उठते हैं. वीडियो के मुताबिक एक छोटी बच्ची घर की बालकनी पर साइकिल चला रही थी. खेलते-खेलते आचनक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे नीचे गिर गई.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्ची के नीचे गिरने की आवाज सुनते ही दो माहिलाएं दौड़ती हुई वहां आती है और नीचे उतरकर बच्ची की मदद करने लगीं. इसके अलावा एक व्यक्ति भी बच्ची को बचाने के लिए तुरंत मौके पर पहुंचा.

यह वीडियो हर उस माता-पिता के लिए है जिनके बच्चे घर की छतों या बालकनी में खेलते हैं 😱 pic.twitter.com/NJbKqmmh6f — Manzar (@manz39754) January 15, 2026

वीडियो का संदेश: वीडियो के कैप्शन में लिखा गया था कि यह वीडियो उन सभी माता-पिता के लिए है जिनके बच्चे अक्सर घर की छतों या बालकनी में खेलते हैं.

सोशल मीडिया पर मिली प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने अलग अलग प्रतिक्रियां दीं. एक यूजर ने लिखा, “अरे ये तो मां-बाप की लापरवाही है, खुले छत पर ऐसे बच्चों को कैसे छोड़ देता है.”

एक दूसरे यूजर ने लिखा, “सावधानी ज़रूरी है… खासकर ऐसी जगहों पर.” इस टिप्पणी का खास मकसद था कि हर माता-पिता को बच्चों को सुरक्षित जगह पर खेलने की ओर ध्यान देना चाहिए.

एक तीसरे यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, “बिल्कुल बच्चों का ख्याल रखना चाहिए. नहीं तो जिस तरीके से इसके साथ दुर्घटना हुई है, किसी के भी साथ हो सकती है.”

एक दूसरे यूजर ने लिखा, “बिल्कुल सही ऐसे वीडियो हर माता-पिता को सचेत कर देते हैं बच्चों की सुरक्षा में ज़रा-सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है.”