Bengaluru: 'दोस्ती कर ली, अब अफेयर करो...', इनकार करने पर इंस्टा फ्रेंड लड़की को युवक ने पीटा

Bengaluru News: बेंगलुरु से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि एक युवक ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद महिला को अफेयर में आने के लिए मजबूर किया. जब महिला ने साफ इनकार कर दिया तो युवक ने सरेआम सड़क पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है.

सड़क पर महिला पर हमला, CCTV में कैद हुई वारदात

यह घटना 22 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजकर 20 मिनट पर हुई. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक महिला सड़क किनारे स्कूटर के पास खड़ी है. माना जा रहा है कि उसने ऑनलाइन राइड बुक की थी. तभी एक कार वहां आकर रुकती है, जिससे आरोपी युवक बाहर निकलता है. पहले वह महिला का बैग देखने लगता है, फिर अचानक उस पर हमला कर देता है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी युवक महिला के सिर और पीठ पर लगातार वार करता है और उसे सड़क पर घसीटता है.

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि घटना के समय वहां 2-3 लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी महिला को बचाने की कोशिश नहीं की. यह घटना न सिर्फ अपराधी की मानसिकता पर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज की उदासीनता को भी उजागर करती है.

आरोपी की हुई पहचान, पुलिस हिरासत में

सूत्रों के अनुसार, आरोपी युवक की पहचान नवीन कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 2024 में उसकी नवीन से इंस्टाग्राम के जरिए जान-पहचान हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत और मैसेज होने लगे. कुछ समय बाद नवीन उस पर रिश्ते में आने का दबाव बनाने लगा, जिसे महिला ने ठुकरा दिया. आरोप है कि इसी इनकार से नाराज होकर नवीन 22 दिसंबर को महिला के पीजी के बाहर पहुंचा और उस पर हमला कर दिया.

महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल

इस घटना ने बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी घटना में तुरंत मदद करें और कानून का सहयोग करें. साथ ही सोशल मीडिया पर बनने वाली दोस्ती में सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है.